No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril

Pese al pedido de adelantamiento formulado por los gremios del sector, el Gobierno Provincial oficializó este viernes el cronograma de pagos de los salarios de marzo, confirmando que los docentes bonaerenses percibirán sus haberes el jueves 9 de abril.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense había solicitado que se pagara el lunes 6 de abril, esquivando así atrasos derivados de los feriados de Semana Santa.

El cronograma oficializado ayer arranca el 31 con la Dirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda. El Miércoles 1 de abril: Ministerios de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Lunes 6 de abril: Ministerio de Salud y Caja de Policía. Martes 7 de abril: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General, Tesorería General, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, COMIREC, CORFO, Astilleros Río Santiago, O.P.I.S.U, Poder Legislativo, UPSO, Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores, Instituto Cultural, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Vucetich e Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Miércoles 8 de abril: Poder Judicial. Jueves 9 de abril: Dirección de Escuelas.