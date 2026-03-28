Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Habían pedido cobrar el 6

No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril

No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril
28 de Marzo de 2026 | 02:20
Edición impresa

Pese al pedido de adelantamiento formulado por los gremios del sector, el Gobierno Provincial oficializó este viernes el cronograma de pagos de los salarios de marzo, confirmando que los docentes bonaerenses percibirán sus haberes el jueves 9 de abril.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense había solicitado que se pagara el lunes 6 de abril, esquivando así atrasos derivados de los feriados de Semana Santa.

El cronograma oficializado ayer arranca el 31 con la Dirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda. El Miércoles 1 de abril: Ministerios de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Lunes 6 de abril: Ministerio de Salud y Caja de Policía. Martes 7 de abril: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General, Tesorería General, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, COMIREC, CORFO, Astilleros Río Santiago, O.P.I.S.U, Poder Legislativo, UPSO, Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores, Instituto Cultural, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Vucetich e Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Miércoles 8 de abril: Poder Judicial. Jueves 9 de abril: Dirección de Escuelas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: jubilados: talleres y baile

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

La nafta súper pasó los $2 mil: el surtidor ya hace subir hasta la cerveza

Kicillof celebró el fallo: “Nos dieron la razón”

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

Una red de psicólogas platenses, acusada de hacer informes falsos de abusos infantiles

VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Últimas noticias de La Ciudad

Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes

La Biblioteca Central regala libros en la calle

Martilleros: comicio con triunfo de la conducción

Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
Policiales
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”
Espectáculos
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia
Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud en Liverpool
“Ni idea”: sofía Gonet se desligó de Pettinato
Información General
Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Jubilación: ¿Cómo hacer para conservar la obra social?
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo
Deportes
VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma
Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores
Una práctica de fútbol que no confirmó los once
Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla