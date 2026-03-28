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Martilleros: comicio con triunfo de la conducción

Martilleros: comicio con triunfo de la conducción
28 de Marzo de 2026 | 02:22
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En la elección del colegio de Martilleros distrito judicial La Plata se impuso la lista de la actual conducción, Participación y Cambio.

Según se informó desde la entidad, la representación que encabezó el martillero Alberto Levy obtuvo 206 votos contra 154 de la lista de la oposición, Unidos por la Profesión, que llevó como principal candidata a la martillera Patricia Robledo.

La presidencia no formó parte del comicio de esta semana. Así las cosas Guillermo Saucedo continuará al frente del colegio regional.

De este modo la lista oficialista se quedó con los cargos de secretario general y tesorero, y la mayoría de los cargos que estaban en disputa en el consejo superior y el tribunal de disciplina de la entidad profesional.

La lista Unidos por la Profesión obtuvo la minoría y obtuvo cargos en el consejo superior y el tribunal de disciplina de la entidad.

Distintos profesionales consultados resaltaron la baja participación de los matriculados.

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Tras el recuento de sufragios en la Región, se determinó que sobre un total de 955 martilleros habilitados, votaron sólo 360 profesionales en todo el distrito.

El área que tiene cabecera en La Plata, incluye también a los partidos de Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, General Paz, Lobos, Magdalena, Monte, Presidente Perón, Punta Indio, Roque Pérez, Saladillo y San Vicente.

 

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