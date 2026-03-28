La Biblioteca Central regala libros en la calle

Entre estanterías y mesas repletas de ejemplares, la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires - 47 entre 5 y 6 - fue escenario de una propuesta distinta: una “suelta de libros” que invitó a los lectores a acercarse, elegir y llevarse obras sin costo. La actividad se desarrolló de manera espontánea durante una jornada, pero dejó abierta la posibilidad de que más vecinos se sumen en los próximos días.

La iniciativa, que tuvo lugar ayer entre las 10 y las 15, forma parte de una práctica habitual dentro del ámbito bibliotecológico. Según explicó la directora de la institución, Gabriela Pesclevi, se trata de un proceso de revisión del material disponible. “En el verano las bibliotecas hacen una mirada cuidadosa del acervo y cuando hay ejemplares duplicados decidimos liberar algunos y ponerlos a disposición de la comunidad”, indicó.

En una primera instancia, esos libros son ofrecidos a instituciones como escuelas, museos, archivos o bibliotecas. Sin embargo, cuando no son tomados por estos espacios, pasan a estar disponibles para el público en general. Es en ese momento cuando se genera la “suelta”, una dinámica que rompe con la lógica tradicional del préstamo.

“Cualquier persona puede acercarse y llevarse un libro. Puede devolverlo o no, incluso puede acercarlo a otra institución para que siga circulando”, explicó Pesclevi, quien remarcó que no es necesario ser socio para participar de la propuesta. La biblioteca, de hecho, mantiene sus puertas abiertas a toda la comunidad, incluso para quienes solo deseen recorrer sus salas.

Más allá del acceso a los ejemplares, la actividad también busca acercar a los vecinos al funcionamiento interno de la institución. “Este tipo de acciones sirven para visibilizar nuestro acervo y el trabajo de cuidado y responsabilidad que tenemos sobre la colección”, señaló la directora.

La Biblioteca Central, que recientemente celebró 76 años de historia, continúa así reforzando su vínculo con la comunidad a través de propuestas que combinan acceso, circulación y promoción de la lectura.

Aunque la “suelta” se desarrolló en una jornada puntual, desde la institución indicaron que quienes no pudieron asistir todavía tienen la posibilidad de acercarse. De lunes a viernes, entre las 8 y las 18, los interesados pueden visitar el espacio y consultar por los ejemplares disponibles.