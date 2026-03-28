La Biblioteca Central regala libros en la calle

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
La UCR quiere asegurarse los fondos que prometió Kicillof a los municipios
Un profesor agredió a estudiantes libertarios en una Universidad
Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Ingresaba a su casa y fue abordado por ladrones armados en Etcheverry
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La propuesta permitió a los visitantes llevarse ejemplares de forma gratuita y continuará para el público durante la semana
Entre estanterías y mesas repletas de ejemplares, la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires - 47 entre 5 y 6 - fue escenario de una propuesta distinta: una “suelta de libros” que invitó a los lectores a acercarse, elegir y llevarse obras sin costo. La actividad se desarrolló de manera espontánea durante una jornada, pero dejó abierta la posibilidad de que más vecinos se sumen en los próximos días.
La iniciativa, que tuvo lugar ayer entre las 10 y las 15, forma parte de una práctica habitual dentro del ámbito bibliotecológico. Según explicó la directora de la institución, Gabriela Pesclevi, se trata de un proceso de revisión del material disponible. “En el verano las bibliotecas hacen una mirada cuidadosa del acervo y cuando hay ejemplares duplicados decidimos liberar algunos y ponerlos a disposición de la comunidad”, indicó.
En una primera instancia, esos libros son ofrecidos a instituciones como escuelas, museos, archivos o bibliotecas. Sin embargo, cuando no son tomados por estos espacios, pasan a estar disponibles para el público en general. Es en ese momento cuando se genera la “suelta”, una dinámica que rompe con la lógica tradicional del préstamo.
“Cualquier persona puede acercarse y llevarse un libro. Puede devolverlo o no, incluso puede acercarlo a otra institución para que siga circulando”, explicó Pesclevi, quien remarcó que no es necesario ser socio para participar de la propuesta. La biblioteca, de hecho, mantiene sus puertas abiertas a toda la comunidad, incluso para quienes solo deseen recorrer sus salas.
Más allá del acceso a los ejemplares, la actividad también busca acercar a los vecinos al funcionamiento interno de la institución. “Este tipo de acciones sirven para visibilizar nuestro acervo y el trabajo de cuidado y responsabilidad que tenemos sobre la colección”, señaló la directora.
La Biblioteca Central, que recientemente celebró 76 años de historia, continúa así reforzando su vínculo con la comunidad a través de propuestas que combinan acceso, circulación y promoción de la lectura.
LE PUEDE INTERESAR
Martilleros: comicio con triunfo de la conducción
LE PUEDE INTERESAR
Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
Aunque la “suelta” se desarrolló en una jornada puntual, desde la institución indicaron que quienes no pudieron asistir todavía tienen la posibilidad de acercarse. De lunes a viernes, entre las 8 y las 18, los interesados pueden visitar el espacio y consultar por los ejemplares disponibles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí