Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Rebusques ante la crisis

Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes

Por la caída de consumo, muchos negocios debieron ampliar su oferta para sostener ventas. Dudas en la convivencia y habilitación

Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes

gaseosas, bazar y productos de limpieza copan las góndolas/g.calvelo

28 de Marzo de 2026 | 02:24
Edición impresa

En muchos barrios de La Plata, Berisso y Ensenada, la escena se repite: entre cajones de frutas y verduras aparecen góndolas con fideos, arroz, aceite, bebidas y artículos de limpieza. Las verdulerías ya no son solo verdulerías. En medio de la caída del consumo y la necesidad de sostener las ventas, cada vez más locales incorporan productos de almacén y se transforman en pequeños comercios mixtos.

El fenómeno crece en la Región y responde a una combinación de factores: la crisis económica, el aumento de costos, la mayor competencia entre negocios de cercanía y también los cambios en los hábitos de consumo. Hoy, muchos clientes buscan resolver todo en un solo lugar y valoran la cercanía por sobre otras opciones.

Sin embargo, esta reconversión también abre un frente de conflicto con los almacenes tradicionales, que advierten por una competencia que consideran desigual. “Antes eran negocios que se complementaban muy bien. Hoy, ante la crisis, pasaron a ser competencia directa. Son casi enemigos naturales”, describió Gastón Cello, del Centro de Comercio de Los Hornos. Y graficó la situación con un caso cercano: “Tengo dos vecinos pegados: la verdulería empezó a vender productos de almacén y el almacén, en respuesta, sumó frutas y verduras”.

“Tenemos que comer y buscamos alternativas. La gente busca resolver sus compras en un lugar y se le ofrece la opción”, apuntó un verdulero, ya con góndola de almacén, en pleno Centro. Según aseguró inició la ampliación de la habilitación.

Desde el sector coinciden en que el crecimiento de este tipo de prácticas está directamente vinculado a la necesidad de sostener la actividad. Pero al mismo tiempo advierten que no siempre se da en condiciones parejas. “Si no están habilitados para ambas actividades, desde ya que no está bien”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de La Plata, Diego Piancazzo, quien remarcó que el tema “es difícil de frenar”, aunque consideró necesario “hacerlo saber a las autoridades municipales”.

El dirigente también puso el foco en otros aspectos que generan dudas, como el uso del espacio público. “Hay casos donde no está claro si todo lo que ocupan en la vereda está permitido. Y la clave pasa por cómo encuadran la habilitación: muchos deberían tener una categoría diferente y no siempre ocurre”, explicó.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- La Biblioteca Central regala libros en la calle

LE PUEDE INTERESAR

Martilleros: comicio con triunfo de la conducción

La discusión se vuelve más intensa entre los almaceneros, que aseguran que el impacto ya se siente en las ventas. Ricardo Cuevas, integrante de Almaceneros de Berisso, sostuvo que “la mayoría de las verdulerías que venden mercadería de almacén están pagando una sola habilitación” y advirtió que eso genera una competencia difícil de sostener para quienes cumplen con todas las exigencias. “Un comercio habilitado tiene que pagar impuestos, monotributo acorde a sus ventas, seguridad e higiene, contador, luz comercial y requisitos como el REBA. Es muy difícil competir así”, enumeró.

Según Cuevas, en muchos casos los productos de almacén funcionan como “gancho” para atraer clientes que llegan diariamente por frutas y verduras. “Ahí se encuentran con precios muy bajos en otros productos, algo que un almacén no puede hacer porque no le cierran los números”, explicó. Y agregó: “Esto perjudica y mucho al comercio de barrio que está en regla”.

Más allá de las diferencias, todos los actores coinciden en un punto: la expansión de este modelo está directamente ligada al contexto económico. La necesidad de generar ingresos impulsa a muchos comerciantes a ampliar su oferta, mientras que los consumidores priorizan el precio y la practicidad.

A la vez, remarcan que cualquier control implica tensiones en el territorio, donde estos comercios cumplen una función clave de abastecimiento cotidiano.

El fenómeno redefine los límites entre rubros, los controles y plantea hasta dónde puede llegar sin afectar el equilibrio del comercio barrial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: jubilados: talleres y baile

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

La nafta súper pasó los $2 mil: el surtidor ya hace subir hasta la cerveza

Kicillof celebró el fallo: “Nos dieron la razón”

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

Una red de psicólogas platenses, acusada de hacer informes falsos de abusos infantiles

VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- La Biblioteca Central regala libros en la calle

Martilleros: comicio con triunfo de la conducción

Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa

No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril
Espectáculos
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia
Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud en Liverpool
“Ni idea”: sofía Gonet se desligó de Pettinato
Policiales
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”
Información General
Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Jubilación: ¿Cómo hacer para conservar la obra social?
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo
Deportes
VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma
Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores
Una práctica de fútbol que no confirmó los once
Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla