Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes

En muchos barrios de La Plata, Berisso y Ensenada, la escena se repite: entre cajones de frutas y verduras aparecen góndolas con fideos, arroz, aceite, bebidas y artículos de limpieza. Las verdulerías ya no son solo verdulerías. En medio de la caída del consumo y la necesidad de sostener las ventas, cada vez más locales incorporan productos de almacén y se transforman en pequeños comercios mixtos.

El fenómeno crece en la Región y responde a una combinación de factores: la crisis económica, el aumento de costos, la mayor competencia entre negocios de cercanía y también los cambios en los hábitos de consumo. Hoy, muchos clientes buscan resolver todo en un solo lugar y valoran la cercanía por sobre otras opciones.

Sin embargo, esta reconversión también abre un frente de conflicto con los almacenes tradicionales, que advierten por una competencia que consideran desigual. “Antes eran negocios que se complementaban muy bien. Hoy, ante la crisis, pasaron a ser competencia directa. Son casi enemigos naturales”, describió Gastón Cello, del Centro de Comercio de Los Hornos. Y graficó la situación con un caso cercano: “Tengo dos vecinos pegados: la verdulería empezó a vender productos de almacén y el almacén, en respuesta, sumó frutas y verduras”.

“Tenemos que comer y buscamos alternativas. La gente busca resolver sus compras en un lugar y se le ofrece la opción”, apuntó un verdulero, ya con góndola de almacén, en pleno Centro. Según aseguró inició la ampliación de la habilitación.

Desde el sector coinciden en que el crecimiento de este tipo de prácticas está directamente vinculado a la necesidad de sostener la actividad. Pero al mismo tiempo advierten que no siempre se da en condiciones parejas. “Si no están habilitados para ambas actividades, desde ya que no está bien”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de La Plata, Diego Piancazzo, quien remarcó que el tema “es difícil de frenar”, aunque consideró necesario “hacerlo saber a las autoridades municipales”.

El dirigente también puso el foco en otros aspectos que generan dudas, como el uso del espacio público. “Hay casos donde no está claro si todo lo que ocupan en la vereda está permitido. Y la clave pasa por cómo encuadran la habilitación: muchos deberían tener una categoría diferente y no siempre ocurre”, explicó.

La discusión se vuelve más intensa entre los almaceneros, que aseguran que el impacto ya se siente en las ventas. Ricardo Cuevas, integrante de Almaceneros de Berisso, sostuvo que “la mayoría de las verdulerías que venden mercadería de almacén están pagando una sola habilitación” y advirtió que eso genera una competencia difícil de sostener para quienes cumplen con todas las exigencias. “Un comercio habilitado tiene que pagar impuestos, monotributo acorde a sus ventas, seguridad e higiene, contador, luz comercial y requisitos como el REBA. Es muy difícil competir así”, enumeró.

Según Cuevas, en muchos casos los productos de almacén funcionan como “gancho” para atraer clientes que llegan diariamente por frutas y verduras. “Ahí se encuentran con precios muy bajos en otros productos, algo que un almacén no puede hacer porque no le cierran los números”, explicó. Y agregó: “Esto perjudica y mucho al comercio de barrio que está en regla”.

Más allá de las diferencias, todos los actores coinciden en un punto: la expansión de este modelo está directamente ligada al contexto económico. La necesidad de generar ingresos impulsa a muchos comerciantes a ampliar su oferta, mientras que los consumidores priorizan el precio y la practicidad.

A la vez, remarcan que cualquier control implica tensiones en el territorio, donde estos comercios cumplen una función clave de abastecimiento cotidiano.

El fenómeno redefine los límites entre rubros, los controles y plantea hasta dónde puede llegar sin afectar el equilibrio del comercio barrial.