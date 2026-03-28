Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”

Una violenta entradera sacudió a Ituzaingó y tuvo como víctima al cantante de RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido como Ponte Perro. El episodio derivó en una persecución, un tiroteo, la toma de una rehén y la muerte de uno de los delincuentes.

Todo comenzó cuando el artista se encontraba junto a su pareja. Un grupo de ladrones irrumpió en la propiedad, los redujo y los ató mientras buscaba objetos de valor. La situación fue advertida por un vecino, que dio aviso al 911 y activó un operativo policial.

Los asaltantes escaparon en una Renault Kardian con pedido de secuestro, pero durante la fuga chocaron. Allí se desató un enfrentamiento armado con la Policía que terminó con uno de los sospechosos abatido.

Los otros dos intentaron huir a pie. Uno de ellos se refugió en una casa cercana, donde tomó de rehén a una mujer de 50 años. Tras varios minutos de tensión y un cerco policial, el delincuente se entregó y fue detenido. El segundo fue capturado a pocas cuadras.