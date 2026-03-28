Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |MIENTRAS CUMPLE PRISIÓN EN LA PLATA, ROMPIÓ EL SILENCIO EN UNA ENTREVISTA TELEVISIVA

“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa

Lucas Pertossi, condenado a 15 años de cárcel, aseguró que la estrategia defensiva grupal lo perjudicó y contó su versión

“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa

Lucas Pertossi habló desde la cárcel, a seis años del crimen / AMÉRICA tv

28 de Marzo de 2026 | 02:29
Edición impresa

A más de seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, uno de los jóvenes condenados por el ataque habló por primera vez desde la cárcel y dio su versión de los hechos. Se trata de Lucas Pertossi, quien cumple una pena de 15 años de prisión en una unidad penitenciaria de La Plata y que, en una entrevista televisiva, aseguró que no participó de la golpiza que terminó con la vida del estudiante.

El crimen ocurrió el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell y conmocionó a todo el país. Aquella madrugada, a la salida de un boliche, Fernando fue atacado por un grupo de jóvenes tras una discusión previa dentro del local. La agresión fue brutal: lo golpearon en el suelo y le provocaron lesiones que derivaron en su muerte. El hecho quedó registrado en múltiples videos y derivó en la detención inmediata de los implicados.

En febrero de 2023, tras un juicio oral realizado en la ciudad de Dolores, la Justicia condenó a ocho acusados. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua, mientras que otros tres -entre ellos Pertossi- fueron sentenciados a 15 años como partícipes necesarios. Todos permanecen detenidos en cárceles de La Plata, donde cumplen sus condenas.

En este contexto, Pertossi decidió hablar y lo hizo en una entrevista con el periodista Mauro Szeta, cuyo contenido completo se emitirá en las próximas horas. En un adelanto que ya se difundió, el joven sostuvo: “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”.

Sus palabras hacen referencia a uno de los elementos clave del caso: las filmaciones del ataque, algunas realizadas por testigos y otras por los propios implicados. Según su versión, su rol se limitó a registrar lo que ocurría, sin intervenir físicamente en la agresión. En otro tramo de la entrevista, recordó el momento en el que tomó dimensión de lo sucedido. “Se acerca un policía y dice: ‘¿Ustedes saben por qué están presos?’. Le dijimos que no. Y nos respondió: ‘Ustedes mataron a un pibe’. Cuando me dijo eso, se me cayó el mundo entero”, relató. También evocó una frase que, según dijo, les expresó la fiscal del caso: “Tuve que entregarle un pibe en un cajón a una mamá”.

Más allá de su descargo, Pertossi no negó la gravedad del hecho, aunque insistió en que no existió un plan previo. “Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia”, sostuvo.

LE PUEDE INTERESAR

Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”

LE PUEDE INTERESAR

Ingresaba a su casa y fue abordado por ladrones armados en Etcheverry

Uno de los puntos centrales de su declaración apunta a la estrategia de defensa que se utilizó durante el proceso judicial. Según planteó, el hecho de haber sido representados en bloque perjudicó su situación particular. “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”, afirmó.

Ese cuestionamiento no es nuevo. En las últimas semanas, la Defensoría de Casación bonaerense presentó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se anule la condena contra Pertossi y se ordene la realización de un nuevo juicio. El planteo sostiene que durante todo el proceso se vulneró su derecho a una defensa individual, al haber quedado su situación subsumida dentro de una estrategia común para los ocho acusados.

El recurso fue impulsado por el abogado Ignacio Nolfi, quien argumentó que existían diferencias claras en los niveles de participación de cada uno de los condenados y que esas particularidades no fueron debidamente consideradas. Además, se señalaron presuntas irregularidades en la valoración de la prueba y en el desarrollo del proceso judicial.

Tras la confirmación de la sentencia por parte de instancias superiores, Pertossi decidió apartar a su defensa original y avanzar con un planteo propio, con el respaldo de la Defensoría. Mientras la Corte Suprema analiza el pedido, el caso vuelve a instalarse en la agenda pública a partir de estas declaraciones. El crimen de Báez Sosa no solo dejó una marca profunda por la violencia del ataque, sino también por el impacto social y judicial que generó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

La nafta súper pasó los $2 mil: el surtidor ya hace subir hasta la cerveza

Kicillof celebró el fallo: “Nos dieron la razón”

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

Una red de psicólogas platenses, acusada de hacer informes falsos de abusos infantiles

Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
Últimas noticias de Policiales

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores

Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma

Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”
Espectáculos
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia
Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud en Liverpool
“Ni idea”: sofía Gonet se desligó de Pettinato
La Ciudad
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
La Biblioteca Central regala libros en la calle
Martilleros: comicio con triunfo de la conducción
Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril
Información General
Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Jubilación: ¿Cómo hacer para conservar la obra social?
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo
Deportes
Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma
Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores
Una práctica de fútbol que no confirmó los once
Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla