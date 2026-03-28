“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa

A más de seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, uno de los jóvenes condenados por el ataque habló por primera vez desde la cárcel y dio su versión de los hechos. Se trata de Lucas Pertossi, quien cumple una pena de 15 años de prisión en una unidad penitenciaria de La Plata y que, en una entrevista televisiva, aseguró que no participó de la golpiza que terminó con la vida del estudiante.

El crimen ocurrió el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell y conmocionó a todo el país. Aquella madrugada, a la salida de un boliche, Fernando fue atacado por un grupo de jóvenes tras una discusión previa dentro del local. La agresión fue brutal: lo golpearon en el suelo y le provocaron lesiones que derivaron en su muerte. El hecho quedó registrado en múltiples videos y derivó en la detención inmediata de los implicados.

En febrero de 2023, tras un juicio oral realizado en la ciudad de Dolores, la Justicia condenó a ocho acusados. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua, mientras que otros tres -entre ellos Pertossi- fueron sentenciados a 15 años como partícipes necesarios. Todos permanecen detenidos en cárceles de La Plata, donde cumplen sus condenas.

En este contexto, Pertossi decidió hablar y lo hizo en una entrevista con el periodista Mauro Szeta, cuyo contenido completo se emitirá en las próximas horas. En un adelanto que ya se difundió, el joven sostuvo: “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”.

Sus palabras hacen referencia a uno de los elementos clave del caso: las filmaciones del ataque, algunas realizadas por testigos y otras por los propios implicados. Según su versión, su rol se limitó a registrar lo que ocurría, sin intervenir físicamente en la agresión. En otro tramo de la entrevista, recordó el momento en el que tomó dimensión de lo sucedido. “Se acerca un policía y dice: ‘¿Ustedes saben por qué están presos?’. Le dijimos que no. Y nos respondió: ‘Ustedes mataron a un pibe’. Cuando me dijo eso, se me cayó el mundo entero”, relató. También evocó una frase que, según dijo, les expresó la fiscal del caso: “Tuve que entregarle un pibe en un cajón a una mamá”.

Más allá de su descargo, Pertossi no negó la gravedad del hecho, aunque insistió en que no existió un plan previo. “Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de su declaración apunta a la estrategia de defensa que se utilizó durante el proceso judicial. Según planteó, el hecho de haber sido representados en bloque perjudicó su situación particular. “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”, afirmó.

Ese cuestionamiento no es nuevo. En las últimas semanas, la Defensoría de Casación bonaerense presentó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se anule la condena contra Pertossi y se ordene la realización de un nuevo juicio. El planteo sostiene que durante todo el proceso se vulneró su derecho a una defensa individual, al haber quedado su situación subsumida dentro de una estrategia común para los ocho acusados.

El recurso fue impulsado por el abogado Ignacio Nolfi, quien argumentó que existían diferencias claras en los niveles de participación de cada uno de los condenados y que esas particularidades no fueron debidamente consideradas. Además, se señalaron presuntas irregularidades en la valoración de la prueba y en el desarrollo del proceso judicial.

Tras la confirmación de la sentencia por parte de instancias superiores, Pertossi decidió apartar a su defensa original y avanzar con un planteo propio, con el respaldo de la Defensoría. Mientras la Corte Suprema analiza el pedido, el caso vuelve a instalarse en la agenda pública a partir de estas declaraciones. El crimen de Báez Sosa no solo dejó una marca profunda por la violencia del ataque, sino también por el impacto social y judicial que generó.