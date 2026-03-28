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Policiales |Terminó presa

Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma

Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
28 de Marzo de 2026 | 02:30
Edición impresa

Una mujer de 54 años, domiciliada en la ciudad de Florencia Varela, fue detenida en las últimas horas tras ser sorprendida con varias camperas que ocultaba para no abonarlas, aunque fue delatada por la alarma del local deportivo de Gonnet.

De acuerdo a lo que se supo de fuentes del caso, la dolosa maniobra de esta “mechera” tuvo lugar en el comercio Nike, de outlet, que se encuentra en Camino Centenario entre 506 y 507, donde fue inmediatamente reducida por personal de seguridad.

Los voceros detallaron que enseguida se constató que la ladrona tenía en su poder “cuatro camperas de distintos colores, que esta mujer pensaba llevarse sin pagar”.

”Por suerte, el sistema antirrobo de este negocio detectó esa situación y se activó de inmediato, lo cual puso en alerta a los vigiladores para que la mechera no escapara con esas prendas”, señaló uno de los informantes.

En la comisaría decimotercera se le abrió una causa a la imputada que se caratuló “hurto en grado de tentativa”, con intervención además de la UFI Nº 1 de nuestra ciudad.

 

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