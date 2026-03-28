Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata ¿a qué hora llegan?
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron este sábado 28 de marzo
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
La UCR quiere asegurarse los fondos que prometió Kicillof a los municipios
Un profesor agredió a estudiantes libertarios en una Universidad
Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Ingresaba a su casa y fue abordado por ladrones armados en Etcheverry
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras quedar vacante, el Súper Cartonazo ya se juega por un pozo de 2 millones de pesos. Ayer se entregaron las nuevas tarjetas para disputar la ronda que se extenderá hasta el próximo martes y hoy se publicó la primera tanda de números para controlar.
Cabe recordar que por el feriado del martes 24 de marzo, la ronda cerró el miércoles y no se presentó nadie con los quince aciertos necesarios. Estaba en juego un pozo de 1 millón y ahora se sumó otro millón, como ordena el reglamento del juego para cada vez que no hay ganadores.
Los números que se publicaron este sábado 28 de marzo de 2026 en el diario EL DIA:
Cómo jugar al Cartonazo
Cada jueves se entregan los cartones con la edición impresa de EL DIA. Cada tarjeta tiene quince números entre el 00 y el 89. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, en la edición impresa de EL DIA y en eldia.com se publican 10 números en cada jornada. Si al llegar al martes el cupón tiene los quince aciertos, se transforma en ganador de la ronda.
LE PUEDE INTERESAR
Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata ¿a qué hora llegan?
LE PUEDE INTERESAR
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
El portador de esa tarjeta tiene que llamar al 412-0101 y presentarse en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815 entre las 11 y las 17. Si la jugada tiene más de un ganador, el premio en juego se reparte en partes iguales entre la cantidad de ganadores que haya.
El Súper Cartonazo entregó premios que ayudaron a cumplir diversos objetivos: viajar, realizar arreglos en la casa, cumplir con obligaciones o ahorrar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí