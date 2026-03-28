Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron este sábado 28 de marzo

Tras quedar vacante, el Súper Cartonazo ya se juega por un pozo de 2 millones de pesos. Ayer se entregaron las nuevas tarjetas para disputar la ronda que se extenderá hasta el próximo martes y hoy se publicó la primera tanda de números para controlar.

Cabe recordar que por el feriado del martes 24 de marzo, la ronda cerró el miércoles y no se presentó nadie con los quince aciertos necesarios. Estaba en juego un pozo de 1 millón y ahora se sumó otro millón, como ordena el reglamento del juego para cada vez que no hay ganadores.

Los números que se publicaron este sábado 28 de marzo de 2026 en el diario EL DIA:

Cómo jugar al Cartonazo

Cada jueves se entregan los cartones con la edición impresa de EL DIA. Cada tarjeta tiene quince números entre el 00 y el 89. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, en la edición impresa de EL DIA y en eldia.com se publican 10 números en cada jornada. Si al llegar al martes el cupón tiene los quince aciertos, se transforma en ganador de la ronda.

El portador de esa tarjeta tiene que llamar al 412-0101 y presentarse en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815 entre las 11 y las 17. Si la jugada tiene más de un ganador, el premio en juego se reparte en partes iguales entre la cantidad de ganadores que haya.

El Súper Cartonazo entregó premios que ayudaron a cumplir diversos objetivos: viajar, realizar arreglos en la casa, cumplir con obligaciones o ahorrar.