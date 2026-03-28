Ruidos molestos complicaron el descanso de los vecinos en 11 entre 47 y 48

Los reclamos por ruidos molestos no cesan en La Plata y los vecinos siguen dando cuenta de esas situaciones al WhatsApp de EL DIA al 2214779896.

En este caso las quejas son de la cuadra de 11 entre 47 y 48, en donde frentistas manifestaron que durante la noche del viernes no pudieron conciliar el sueño a causa de "música que sonó a todo volumen" y "gritos constantes".

En ese sentido apuntaron a un local nocturno de la zona, pero además advirtieron por la presencia de trapitos que "se manejan a los gritos".

"La Plata es una ciuda agotada", dijo una vecina fustigada y de malhumor por no poder descansar ante los intensos ruidos.

Los vecinos ademas aseguraron estar "cansados de realizar denuncias y no obtener respuestas" por parte de las autoridades competentes.