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Ruidos molestos complicaron el descanso de los vecinos en 11 entre 47 y 48

Ruidos molestos complicaron el descanso de los vecinos en 11 entre 47 y 48
28 de Marzo de 2026 | 09:26

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Los reclamos por ruidos molestos no cesan en La Plata y los vecinos siguen dando cuenta de esas situaciones al WhatsApp de EL DIA al 2214779896.

En este caso las quejas son de la cuadra de 11 entre 47 y 48, en donde frentistas manifestaron que durante la noche del viernes no pudieron conciliar el sueño a causa de "música que sonó a todo volumen" y "gritos constantes".

En ese sentido apuntaron a un local nocturno de la zona, pero además advirtieron por la presencia de trapitos que "se manejan a los gritos".

"La Plata es una ciuda agotada", dijo una vecina fustigada y de malhumor por no poder descansar ante los intensos ruidos. 

Los vecinos ademas aseguraron estar "cansados de realizar denuncias y no obtener respuestas" por parte de las autoridades competentes.

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