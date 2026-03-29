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Un patrullero terminó adentro de una pizzería en Constitución

Un patrullero terminó adentro de una pizzería en Constitución
29 de Marzo de 2026 | 10:36

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Un grave accidente de tránsito sacudió al barrio porteño de Constitución durante la mañana de este domingo, cuando un colectivo de la Línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires protagonizaron una violenta colisión que dejó al menos ocho heridos. 

El impacto ocurrió alrededor de las 7:40 en el cruce de la avenida San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

A raíz del fuerte choque, el móvil policial terminó incrustado dentro de una pizzería con su parte trasera en el interior del local, mientras que el transporte público quedó sobre la vereda con su parte delantera completamente destrozada.

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, el patrullero participaba en una persecución policial y circulaba a alta velocidad con la sirena encendida al momento del siniestro. “Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto”, relató una testigo, quien además detalló que vio cómo sacaban a uno de los efectivos en camilla.

Por su parte, el dueño de la pizzería, que funciona hace 36 años en el barrio, manifestó su consternación al llegar al lugar: "Me acabo de enterar, todavía no caigo; nunca me había pasado".

El operativo de emergencia contó con la intervención del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, quienes asistieron a los heridos, entre los que se encuentran efectivos policiales y pasajeros del colectivo. 

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Según los primeros informes médicos, los policías que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del móvil y los ocupantes de una Renault Duster -también involucrada en la secuencia- fueron derivados al Hospital Rivadavia.

Las autoridades informaron que una cámara de seguridad registró el momento del accidente, lo que será clave para determinar las responsabilidades bajo la intervención de la UFLA Norte.

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