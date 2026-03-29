Un patrullero terminó adentro de una pizzería en Constitución

Copiosa lluvia en La Plata | Rige alerta por tormentas intensas y ráfagas de viento
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
Se corre la maratón en La Plata a pesar de la lluvia: recorridos y a qué hora levantan los cortes en el Centro
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Colapinto terminó 16º en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y no pudo sumar puntos
Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Con las misas de Domingo de Ramos arrancó la celebración de la Semana Santa en La Plata
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este domingo 29 de marzo
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
Vigilia por Malvinas y la incómoda coincidencia con la vice Villarruel
Otro salvataje que llegó del Norte para el Gobierno, en medio de los escándalos
En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un grave accidente de tránsito sacudió al barrio porteño de Constitución durante la mañana de este domingo, cuando un colectivo de la Línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires protagonizaron una violenta colisión que dejó al menos ocho heridos.
El impacto ocurrió alrededor de las 7:40 en el cruce de la avenida San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
A raíz del fuerte choque, el móvil policial terminó incrustado dentro de una pizzería con su parte trasera en el interior del local, mientras que el transporte público quedó sobre la vereda con su parte delantera completamente destrozada.
De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, el patrullero participaba en una persecución policial y circulaba a alta velocidad con la sirena encendida al momento del siniestro. “Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto”, relató una testigo, quien además detalló que vio cómo sacaban a uno de los efectivos en camilla.
Por su parte, el dueño de la pizzería, que funciona hace 36 años en el barrio, manifestó su consternación al llegar al lugar: "Me acabo de enterar, todavía no caigo; nunca me había pasado".
El operativo de emergencia contó con la intervención del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, quienes asistieron a los heridos, entre los que se encuentran efectivos policiales y pasajeros del colectivo.
LE PUEDE INTERESAR
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
LE PUEDE INTERESAR
El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad
Según los primeros informes médicos, los policías que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del móvil y los ocupantes de una Renault Duster -también involucrada en la secuencia- fueron derivados al Hospital Rivadavia.
Las autoridades informaron que una cámara de seguridad registró el momento del accidente, lo que será clave para determinar las responsabilidades bajo la intervención de la UFLA Norte.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí