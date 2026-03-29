En Moto 3, Valentín Perrone terminó cuarto en el Gran Premio de los Estados Unidos

El argentino Valentín Perrone estuvo a centímetros de hacer historia en el Gran Premio de los Estados Unidos de Moto3, disputado en Austin, luego de liderar la carrera a falta de una vuelta pero terminar finalmente en la cuarta posición en un cierre electrizante.

La competencia fue una de las más intensas de la temporada, con cuatro pilotos llegando con chances concretas a la última vuelta. El italiano Guido Pini fue quien resolvió mejor en el momento decisivo y se quedó con la victoria por apenas 56 milésimas, en una definición al límite que dejó sin margen de error a sus perseguidores.

Detrás, el español Máximo Quiles volvió a mostrar su regularidad al finalizar segundo y mantenerse firme en la pelea por el campeonato, mientras que Álvaro Carpe completó el podio con su primer resultado destacado de la temporada, consolidándose como una de las revelaciones del año.

Para Perrone, el resultado dejó sensaciones encontradas: fue protagonista absoluto durante toda la carrera y llegó a liderar en el tramo final, pero en los últimos metros perdió terreno y quedó fuera del podio. Aun así, su rendimiento confirmó su crecimiento dentro de la categoría y lo posiciona como un contendiente a seguir.

Por su parte, el también argentino Marco Morelli tuvo una carrera más discreta y finalizó en la duodécima colocación, lejos de la lucha por los primeros puestos. La próxima cita del calendario será clave para que ambos pilotos intenten seguir sumando protagonismo en una temporada que recién comienza.