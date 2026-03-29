El Papa denunció la brecha entre pobres y ricos en el lujo de Mónaco

Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Vigilia por Malvinas y la incómoda coincidencia con la vice Villarruel
Otro salvataje que llegó del Norte para el Gobierno, en medio de los escándalos
En febrero los argentinos compraron casi 2.400 millones de dólares
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Sueldos: el cobro atrasado por los feriados complica más al bolsillo
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
En Villa Elisa los vecinos piden un semáforo para un cruce peligroso
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Reclaman mejoras en las calles 610 y 615 entre Barrio Aeropuerto y 31
El grupo Tan Biónica cierra su gira en La Plata con un “show diferente”
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El papa León XIV denunció los “abismos entre pobres y ricos” en el primer discurso de su visita relámpago a Mónaco, un minúsculo principado católico conocido sobre todo por su lujo. Esta visita de menos de nueve horas es la primera de un Papa en casi 500 años a este microestado mediterráneo. Fue recibido por el príncipe Alberto II y su esposa, Charlène.
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