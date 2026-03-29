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El Papa denunció la brecha entre pobres y ricos en el lujo de Mónaco

El Papa denunció la brecha entre pobres y ricos en el lujo de Mónaco
29 de Marzo de 2026 | 02:19
Edición impresa

El papa León XIV denunció los “abismos entre pobres y ricos” en el primer discurso de su visita relámpago a Mónaco, un minúsculo principado católico conocido sobre todo por su lujo. Esta visita de menos de nueve horas es la primera de un Papa en casi 500 años a este microestado mediterráneo. Fue recibido por el príncipe Alberto II y su esposa, Charlène.

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