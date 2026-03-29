Los hutíes, en la guerra: lanzaron misiles a Israel

ataque con misiles iraníes en Eshtaol, en el centro de Israel / aFP

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron ayer el lanzamiento de un segundo ataque con misiles contra Israel, horas después de reivindicar una primera ofensiva, en el marco de su incorporación al conflicto regional en apoyo a Irán.

En un comunicado difundido en la red social X, el portavoz Yahya Saree declaró que el grupo utilizó “misiles de crucero y drones” dirigidos contra “varios objetivos vitales y militares” en territorio israelí.

El movimiento, que ya había ejecutado ataques entre 2023 y 2025 en apoyo a Hamás durante la guerra en Gaza, confirmó que su primera operación desde el inicio del actual conflicto —el 28 de febrero— consistió en el lanzamiento de misiles balísticos hacia objetivos militares sensibles. El ejército israelí informó que el proyectil fue interceptado.

Bombardeos y explosiones en Teherán tras ofensiva aérea israelí

Israel confirmó que ejecutó una ofensiva aérea a gran escala contra infraestructuras militares iraníes en Teherán. Según el ejército, unos 50 aviones de combate participaron en ataques contra instalaciones vinculadas al desarrollo de armamento naval y sistemas de defensa antiaérea.

Entre los objetivos alcanzados se encuentra la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán, responsable de la investigación, desarrollo y producción de buques, submarinos y sistemas militares tripulados y no tripulados.

Durante la noche de ayer, se registraron múltiples explosiones en la capital iraní. Un periodista informó que las detonaciones se extendieron durante varios minutos y estuvieron acompañadas por columnas de humo visibles en distintos sectores de la ciudad.

Un portavoz militar israelí declaró que los ataques contra la industria militar iraní “se han intensificado” y que “en unos pocos días” se completarán operaciones contra “todos los componentes críticos”.

Irán responde con misiles y deja heridos en Israel

Irán lanzó nuevos ataques contra Israel, uno de los cuales impactó en una zona residencial en Eshtaol, en el centro del país. Servicios de emergencia informaron que 11 personas resultaron heridas por esquirlas.

El ejército israelí reportó múltiples puntos de impacto en áreas urbanas, mientras sirenas antiaéreas se activaron en distintas ciudades, incluyendo Tel Aviv y zonas cercanas a instalaciones estratégicas.

Incidentes simultáneos en Líbano, Irak y el Golfo

En Beirut, cazas israelíes rompieron la barrera del sonido, generando estruendos que fueron percibidos en distintas zonas del Líbano, según medios estatales y testigos.

En Bagdad, dos drones dirigidos contra la embajada de Estados Unidos fueron interceptados por sistemas de defensa antiaérea iraquíes. Se trata del primer intento de ataque contra la misión diplomática en diez días.

En Kirkuk, la coalición Hachd al-Shaabi denunció que su cuartel general fue atacado en una operación que calificó como “israelo-estadounidense”, con un saldo de tres combatientes muertos y cuatro heridos.

En Abu Dabi, un ataque iraní con drones y misiles provocó daños en instalaciones de la empresa Emirates Global Aluminium. La compañía informó que varios empleados resultaron heridos, sin riesgo vital.

Estados Unidos despliega fuerzas y refuerza presencia naval

El Comando Central de Estados Unidos confirmó la llegada del buque de asalto anfibio USS Tripoli a Oriente Medio. El grupo naval incluye aproximadamente 3.500 efectivos entre marineros y miembros del Cuerpo de Marines.

Además, fuentes indicaron el despliegue de paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada y el traslado de fuerzas adicionales hacia la región, en medio de especulaciones sobre una posible intervención directa en Irán.

El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos “puede lograr todos sus objetivos sin tropas terrestres”.

Impacto en rutas estratégicas y comercio global

El conflicto ha alterado rutas marítimas clave. El estrecho de Ormuz permanece restringido bajo control iraní, lo que ha afectado el tránsito de petróleo y gas. Arabia Saudita desvió exportaciones hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

En el puerto de Salalah, en Omán, operaciones fueron suspendidas tras un ataque con drones que dejó un trabajador herido. Irán afirmó haber atacado un buque logístico estadounidense en esa zona.

Durante conflictos previos, los hutíes atacaron buques en el mar Rojo y el golfo de Adén, obligando a desvíos comerciales. Antes de esas interrupciones, por esa ruta circulaban bienes por un valor estimado de un billón de dólares anuales.

También se registraron daños en infraestructuras aeroportuarias en Kuwait y en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

Israel mató a dos altos mandos de Hezbollah en un nuevo ataque contra Beirut

Durante la madrugada de ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron decenas de infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en Líbano y abatieron a dos altos mandos de la unidad de comunicaciones de la organización en Beirut, la capital de Líbano.

En estas operaciones, las FDI eliminaron a Ayoub Hussein Yacoub, alto mando de la unidad de comunicaciones de Hezbollah, quien anteriormente desempeñó un papel clave en la unidad de misiles, dirigiendo el fuego y coordinando ataques y lanzamientos contra Israel durante la Operación “Flechas del Norte”. También participó en el fortalecimiento de la unidad de misiles.

Además, Yasser Muhammad Mubarak, otro alto mando de la unidad de comunicaciones y miembro de la unidad de misiles, resultó muerto.

Protestas en Israel y tensiones internas

En Tel Aviv, una manifestación contra la guerra fue dispersada por la policía. Los organizadores denunciaron una “dispersión violenta”, mientras que las autoridades sostuvieron que la protesta no contaba con autorización.

Francia y Europa alertan por la expansión del conflicto

El presidente francés Emmanuel Macron pidió evitar que Irak sea “arrastrado en la escalada en curso” y afirmó que la soberanía del país es “indispensable para la estabilidad regional”.

En París, la policía frustró un atentado frente a oficinas del Bank of America y detuvo a un sospechoso. El ministro del Interior indicó que el hecho tiene “relación” con la guerra en Medio Oriente.

Mediación internacional y contactos diplomáticos

Pakistán convocó a ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto para una reunión en Islamabad orientada a reducir tensiones.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian agradeció los esfuerzos de mediación, mientras que autoridades alemanas expresaron expectativas de un encuentro directo entre Estados Unidos e Irán.

El enviado estadounidense Steve Witkoff afirmó que Irán podría iniciar conversaciones con Washington “en el plazo de una semana” y sostuvo que un acuerdo “podría resolverlo todo”.

Irán, sin embargo, manifestó escepticismo sobre los procesos diplomáticos y acusó a Estados Unidos de plantear “exigencias irrazonables”.

Balance de víctimas y daños

Según datos oficiales, más de 1.900 personas murieron en Irán desde el inicio del conflicto. En Israel se reportaron 19 fallecidos.

En Líbano, las autoridades informaron más de 1.100 muertos. En Irak murieron 80 miembros de fuerzas de seguridad, mientras que en países del Golfo se registraron al menos 20 víctimas.

Estados Unidos reportó la muerte de 13 militares en la región.

La Organización Internacional para las Migraciones indicó que 82.000 edificios civiles en Irán resultaron dañados, incluidos hospitales y viviendas de unas 180.000 personas.

Contexto del conflicto

La guerra comenzó el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Desde entonces, el conflicto se ha extendido a múltiples países de la región.

Las consecuencias incluyen interrupciones en el comercio global, aumento del precio del petróleo y restricciones en rutas estratégicas de suministro.

Irán advirtió que responderá a daños económicos atacando instalaciones industriales en la región y llamó a los países vecinos a no permitir el uso de sus territorios para operaciones militares.