"Dame el celular o te mato": el relato de Julián Serrano, tras ser víctima de un brutal robo

El reconocido creador de contenido Julián Serrano vivió una dura situación mientras circulaba por las calles del barrio porteño de Parque Patricios. El hecho ocurrió durante el último fin de semana, cuando el joven se dirigía a un encuentro deportivo con amigos y fue abordado por delincuentes que destrozaron la ventanilla de su automóvil para robarle.

Bajo una fuerte tensión, uno de los asaltantes lo intimidó de forma directa con una frase que Serrano compartió luego con sus seguidores: "Dame el celular o te mato". Ante el riesgo inminente, el influencer no opuso resistencia y entregó su dispositivo móvil.

A través de sus redes sociales, Serrano descargó su impotencia y analizó el comportamiento de quien lo asaltó. Con un tono que mezclaba la indignación con la incredulidad, el joven dio detalles de sus sensaciones actuales.

El influencer, relató en un video que posteriormente subió en sus redes: "Vi a dos pibes y después de dar una vuelta me reventaron el vidrio y me dijo: ‘Dame el celular o te mato’. Se lo di porque no sabían cuántos eran y no quería que me den un puntazo. El pibe se fue corriendo, lo esperaba uno en moto y estaba muy nervioso, entró medio en pánico. Primerizo el chorro. Yo estaba resignado".

La secuencia delictiva no terminó con el robo del aparato. Al depender de su teléfono para el GPS, Julián Serrano quedó a la deriva en una zona que no frecuentaba. "No sabía qué hacer y entré a preguntarle a la gente, y terminé agarrando para Ezeiza, todo mal. Encima, sin ventanilla y ya se estaba haciendo de noche", agregó.

Luego, concluyó: "No tenía GPS para volverme y me estaba desviando. Le pregunté a un señor de un taxi y le dije que iba a una dirección y yo lo seguía atrás y le pagaba el viaje. Emprendimos la aventura donde yo lo iba escoltando. Bajé, le pagué y me orienté para mi casa. Al final no pasó a mayores y no tenía astillas en el ojo del vidrio".