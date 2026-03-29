Salarios y desempleo, al tope de las inquietudes

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La caída del poder adquisitivo del salario y la posibilidad de la pérdida de empleo pasaron a dominar las preocupaciones de la ciudadanía. Así lo reflejó una Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) realizada por la Universidad de San Andrés. De acuerdo a este trabajo, el 37% de las respuestas indicaron a los bajos salarios como una de las preocupaciones centrales y el 36% a la falta de trabajo.
Estas inquietudes vinculadas directamente al nivel de ingreso y la estabilidad laboral han desplazado a otros temas de la agenda pública, superando incluso a la preocupación por la corrupción, que se posiciona en un 33% de las menciones.
En este contexto, la evolución de los precios ha dejado de ser el eje central de la angustia social en términos estadísticos. Los datos confirman que “la inflación (20%) ha perdido centralidad relativa en la agenda de preocupaciones”.
Esta transición en las prioridades de la población ocurre en un marco donde el sentimiento negativo respecto al porvenir registra un incremento.
Las fuentes detallan que “el 46% de los argentinos cree que el país empeorará en el próximo año”, mientras que la cifra de quienes esperan una mejora se sitúa en el 30%.
Sobre las iniciativas de gestión y reformas estructurales, se observa una división en la aceptación de las propuestas oficiales.
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Por un lado, existe un consenso en materia de seguridad ciudadana, donde la baja de la edad de imputabilidad es identificada como “la medida con mayor apoyo transversal (68%)”.
Por otro lado, en el plano regulatorio del mercado de trabajo, la respuesta es opuesta. Las mediciones indican que “la reforma laboral es la más controversial, con un 59% de rechazo”.
La percepción sobre la evolución general del país también muestra signos de retroceso en los niveles de conformidad. Las fuentes señalan que “sólo el 33% de los encuestados está satisfecho con la marcha general de las cosas”.
Este indicador marca un descenso de 7 puntos porcentuales respecto a los niveles registrados en noviembre de 2025. En contrapartida, la insatisfacción alcanza al 65% de los consultados.
Este escenario socioeconómico tiene un impacto directo en la valoración de la gestión política actual. De acuerdo con los informes, “el gobierno de Javier Milei registra un 39% de aprobación frente a un 59% de desaprobación”.
Los datos subrayan un proceso de desgaste en la imagen gubernamental, dado que la desaprobación subió 7 puntos desde la última medición realizada.
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