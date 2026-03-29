Lionel Scaloni define los últimos lugares

Diez de los once de la final en Qatar parecen tener asegurado el pasaje a Estados Unidos 2026 / Archivo

Con el rendimiento actual del equipo rodeado de una gran incógnita por la calidad de los rivales, la Selección Argentina ingresó en una etapa de definiciones para la confección final de la lista de 26 futbolistas que Lionel Scaloni llevará a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Scaloni tiene hasta el 11 de mayo para presentar una nómina preliminar de entre 35 y 55 nombres. Después, el corte definitivo de 26 jugadores tiene como fecha límite el 30 de mayo. La idea del técnico es dar a conocer la lista (por los nombres positivos y no una comunicación con los que queden desafectados) unos días antes ya la Selección planea viajar el 28 para iniciar la concentración en Kansas.

El entrenador albiceleste parece decidido a mantener gran parte de los nombres que se consagraron campeones en Qatar. Con tres años más y algunos jugadores ya lejos del máximo nivel competitivo, la lista final podría asemejarse más a la continuidad que César Menotti eligió en España ‘82 que al mayor recambio generacional que Carlos Bilardo decidió para Italia ‘90. Y no hay tantos lugares por completar en la lista de 26 elegidos.

Así, mientras Leopoldo Luque fue el único titular de la final con Holanda que no viajó a España y Menotti repitió el 50% de la lista (11 jugadores sobre 22) y sumó nada menos que a Diego Maradona, Carlos Bilardo dejó afuera a José Luis Brown, José Luis Cuciuffo, Héctor Enrique y Jorge Valdano (a quien el DT le pidió que volviera del retiro pero quedó afuera de la citación final) y llevó solo a 7 de los campeones mundiales, bajando bastante el porcentaje de su antecesor (31,82%).

Lionel Scaloni cuenta con un plantel estable en el que cree a muerte. Así, a la espera del sí de Lionel Messi (“Yo quiero que esté, pero es él el que decide. Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. No tenemos ningún apuro. Esperemos que diga que sí”, señaló el entrenador), hay un grupo de jugadores que sabe que estará en la nómina final.

Los arqueros parecen no ofrecer ninguna duda, con el indiscutido Dibu Martínez a la cabeza, pero también con Gerónimo Rulli y Juan Musso. Después, salvo la renuncia de Ángel Di María (“Entendemos que la etapa de Di María está terminada. Él siempre lo dejó claro”, dijo Scaloni, aventando rumores de un posible regreso), los titulares en la final con Francia tienen el lugar seguro: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister y Julián Álvarez. Además de Messi, claro está, que va por su sexto Mundial.

Los pibes que sueñan con un lugar en la lista son Mastantuono, Prestianni y Perrone

Sin ser titulares indiscutidos Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Leandro Paredes y LautaroMartínez también tienen el bolso armado y la visa a mano, ya que siempre estuvieron en las convocatorias de la Selección.

Con esos 16 lugares asegurados, los amistosos que restan marcarán las posibilidades de los futbolistas que se ilusionan con ser parte de la Scaloneta II. Nicolás Paz (de gran presente en el Como italiano) y Thiago Almada tienen muchas chances de ser parte. Y Exequiel Palacios, Nicolás González , Giuliano Simeone están bien perfilados en el tramo final al igual que y Giovanni Lo Celso, que busca su revancha tras quedar afuera en 2022 por lesión.

Las dudas están en el lateral izquierdo donde Marcos Acuña compite con Valentín Barco (hoy más mediocampista) y Gabriel Rojas; en la zaga Marco Senesi, Facundo Medina pelean por un lugar que sueña el pincha Tomás Palacios. En ataque, José Manuel López ya no tendrá como rival en Joaquín Panichelli, gravemente lesionado, pero el lugar no es seguro para un delantero, con Álvarez y Lautaro como indiscutidos.

Luego del flojo partido ante Mauritania, Scaloni decidió realizar un amistoso contra el Sub 20 para aquellos jugadores que son habitualmente suplentes. Fue victoria 1-0 con tanto de José Manuel López y el equipo formó con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José López y Nicolás Paz. Después, ingresaron Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Hoy será día de descanso para el plantel y mañana volverán a entrenar y concentrar para el duelo ante Zambia del martes, en La Bombonera, clave para que algún jugador sume puntos para el viaje.