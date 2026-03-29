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Policiales |Patricia Godoy ya está en su casa de Melchor Romero

Condenada por falso testimonio, ya goza de prisión domiciliaria

Condenada por falso testimonio, ya goza de prisión domiciliaria
29 de Marzo de 2026 | 03:48
Edición impresa

La Justicia hizo efectiva la prisión domiciliaria para Patricia Godoy, quien fue condenada a 4 años y 6 meses de cárcel por falso testimonio agravado en el marco de la causa por el cuádruple femicidio ocurrido en La Loma.

La medida había sido confirmada el jueves por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, que ratificó lo dispuesto previamente por el juez Alfredo Caputo Tártara, del Tribunal Oral en lo Criminal IV.

El magistrado había concedido la morigeración de la prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, a cumplirse en una vivienda ubicada en Melchor Romero. Desde ayer por la mañana, la medida se hizo efectiva y Godoy ya se encuentra cumpliendo la detención en su domicilio, donde permanece junto a su pareja.

La resolución judicial establece una serie de requisitos para el cumplimiento del beneficio. Entre ellos, se dispuso el monitoreo electrónico permanente, sujeto a la verificación previa del domicilio por parte de las autoridades correspondientes.

Además, la imputada deberá realizar un tratamiento psicológico obligatorio, con la posibilidad de incorporar asistencia psiquiátrica si fuera necesario, y presentar mensualmente constancias médicas a través de su defensa.

El control de la medida estará a cargo del Patronato de Liberados, organismo que deberá remitir informes periódicos sobre el cumplimiento de las condiciones y la situación de la acusada.

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Godoy, como publicó este diario, fue condenada en primera instancia a cuatro años y seis meses de prisión por falso testimonio agravado, en perjuicio de Osvaldo Martínez, quien había sido inicialmente acusado en la causa hasta que se comprobó su inocencia.

La defensa, integrada por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Andrés Noetzly y Agostina Belástegui, apeló la sentencia, por lo que el proceso continúa en instancias superiores.

En paralelo, también se había presentado un habeas corpus solicitando la liberación de la imputada, aunque el planteo fue rechazado por la Justicia.

Por esta misma causa, quien está peleando por una mejora en su situación de detención es el remisero Marcelo Tagliaferro, condenado por la misma situación que Godoy, aunque con mayor pena: 7 años de prisión. Su abogado Gonzalo Pedro Escarqay se presentó en Casación al considerar que la sentencia es “arbitraria e inmotivada”.

 

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