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Policiales |Tiros desde el balcón

Terror en Recoleta por un vecino peligroso

Terror en Recoleta por un vecino peligroso
29 de Marzo de 2026 | 03:49
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Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes a los peatones, sin embargo, poco después quedó en libertad.

Fuentes policiales que un vecino denunció al presunto agresor, al advertir que hostigaba a los transeúntes desde el balcón de su departamento ubicado en la calle Anchorena al 1500.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, que allanaron la vivienda y secuestraron un rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones, tras una investigación iniciada por el hecho ocurrido el 25 de marzo en esa misma cuadra.

A partir de la denuncia, se realizaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de filmaciones aportadas por vecinos y trabajos de campo para establecer la identidad del sospechoso y su domicilio.

Con la orden judicial correspondiente, intervino personal del Grupo DOEM, que ingresó al departamento, logró reducir al acusado y procedió al secuestro del arma y los elementos utilizados.

En la causa intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 que, tras la consulta policial, dispuso no adoptar ningún temperamento, por lo que el señalado quedó en libertad. Los vecinos, demás está decirlo, se mostraron indignados.

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