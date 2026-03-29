Encontraron 600 litros de ketamina en un camión

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Un cargamento de ketamina líquida fue descubierto en la jornada de ayer por la Policía de la Ciudad durante una inspección a un camión de gran porte en el barrio de Caballito.
La intervención estuvo a cargo de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur.
Según fuentes policiales, los efectivos detectaron el vehículo sospechoso estacionado en doble fila a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi al 555.
Al realizar una requisa exhaustiva sobre la unidad, los agentes descubrieron que uno de los tanques de combustible no contenía gasoil, sino 600 litros de la sustancia anestésica.
La droga si bien tiene usos médicos y veterinarios como anestésico, es considerada una droga de abuso de alta peligrosidad.
El hallazgo de la sustancia derivó en un inmediato dispositivo de seguridad para resguardar el perímetro y evitar incidentes en la zona comercial de ese tradicional barrio porteño.
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El conductor del camión de nacionalidad paraguaya fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Justicia Federal.
Se investiga ahora el origen del cargamento y si el destino final de la droga era la distribución minorista en el área.
En el vecindario la noticia corrió de boca en boca y provocó mucha sorpresa.
POR MES*
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