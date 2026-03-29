Le robaron una mochila con dinero y dos armas

Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata
Sin techo: la última semana, la nafta aumentó todos los días y en marzo hay petroleras que ya remarcaron más de 20%
"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata
Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo
En conflicto de Acerías Berisso: cruce de denuncias en medio de la posible reapertura de la planta
Cuádruple crimen de La Plata: una de las condenadas por falso testimonio cumple arresto domiciliario
Anuncio en vivo de Chano: Tan Biónica cerrará su gira 2026 en La Plata
El Pentágono prepara incursiones en Irán y escala la tensión en Medio Oriente
Desalojaron a fans de BTS que acampaban en el Estadio Único a seis meses de los shows
VIDEO. Un ladrón tiene en vilo a Gonnet: "Lo que dejas en el patio, se lo lleva"
Se viene la maratón de la UNLP en La Plata: uno por uno, todos los cortes previstos para el domingo
Dura derrota de La Plata frente a CASI en Gonnet y caída de Los Tilos con Regatas
Santa se puso en modo Vicky Granatto y retornó a la victoria en hockey damas
Un ministro de Kicillof trató a Milei de “perturbado mental” por echar culpas al kirchnerismo sobre el juicio contra YPF
La platense Mavinga fue contundente: qué le pidió a Carmiña para perdonarla en Gran Hermano
Música, cine, teatro y más: la agenda cultural de este finde en La Plata
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética
VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
"Si sale a la luz me liquida mi viejo": los chats de la Joya Agro y el "imputado" por el robo de vacas
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? El cronograma completo
Quién fue James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que murió a los 94 años
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un joven de 29 años sufrió en las últimas horas la sustracción de varias pertenencias en su vivienda de Los Hornos, en un caso que presenta intrigas por resolver por parte de los investigadores.
De acuerdo a lo que trascendió de fuentes policiales, el hecho se produjo en un domicilio ubicado en la zona de 71 bis y 146.
En base a lo que relató el damnificado a quienes llevan adelante la pesquisa, “entre las 10 de la noche del viernes y el mediodía del sábado, le sustrajeron una mochila que dejó en el living y donde guardaba 830.000 pesos y dos armas de fuego”.
La víctima precisó que dichas armas son “una pistola semiautomática marca Bersa, negra, con dos cargadores. Y una pistola semiautomática Taurus G3, del mismo color y con 40 municiones”.
Los informantes aseguraron que el robo se perpetró en momentos en que “el joven, su pareja y la hermana se encontraban durmiendo”.
Como quienes habitaban el inmueble no estuvieron frente a frente con los delincuentes, surgen entonces algunas cuestiones que deben ser dilucidadas por los oficiales a cargo del caso.
LE PUEDE INTERESAR
Juicio oral por una polémica intervención estética
LE PUEDE INTERESAR
Encontraron 600 litros de ketamina en un camión
En principio, el joven sospecha que los ladrones ingresaron “por la losa de la casa, donde hay una puerta que luego recordó que había quedado sin cerrar con los barrotes que habitualmente le colocan”.
”Fue un olvido que quizá aprovecharon los delincuentes para meterse en el interior de la casa”, reflexionó uno de los voceros.
Esa hipótesis, además, cobró fuerza a partir de que el damnificado “consultó a ambas mujeres si habían visto a su mochila y le respondieron que no”.
El mismo vocero no ocultó su extrañeza por las características de este episodio, por el cual hay algunas conjeturas, pero ningún detenido.
”Parece que estos ladrones tuvieron suerte, porque justo se dio el robo de la mochila con el dinero y las armas, la noche en que esa puerta quedó fácil para abrir”.
“No tenemos claro si se trató de un robo al voleo o si sabían (los ladrones) que podían meterse por ese lugar, ya que no hay cámaras”, cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí