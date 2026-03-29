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Policiales |En una casa de Los Hornos

Le robaron una mochila con dinero y dos armas

Le robaron una mochila con dinero y dos armas

La zona donde despojaron al joven de sus pertenencias / WEB

29 de Marzo de 2026 | 03:52
Edición impresa

Un joven de 29 años sufrió en las últimas horas la sustracción de varias pertenencias en su vivienda de Los Hornos, en un caso que presenta intrigas por resolver por parte de los investigadores.

De acuerdo a lo que trascendió de fuentes policiales, el hecho se produjo en un domicilio ubicado en la zona de 71 bis y 146.

En base a lo que relató el damnificado a quienes llevan adelante la pesquisa, “entre las 10 de la noche del viernes y el mediodía del sábado, le sustrajeron una mochila que dejó en el living y donde guardaba 830.000 pesos y dos armas de fuego”.

La víctima precisó que dichas armas son “una pistola semiautomática marca Bersa, negra, con dos cargadores. Y una pistola semiautomática Taurus G3, del mismo color y con 40 municiones”.

“ENTRARON POR LA LOSA”

Los informantes aseguraron que el robo se perpetró en momentos en que “el joven, su pareja y la hermana se encontraban durmiendo”.

Como quienes habitaban el inmueble no estuvieron frente a frente con los delincuentes, surgen entonces algunas cuestiones que deben ser dilucidadas por los oficiales a cargo del caso.

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En principio, el joven sospecha que los ladrones ingresaron “por la losa de la casa, donde hay una puerta que luego recordó que había quedado sin cerrar con los barrotes que habitualmente le colocan”.

”Fue un olvido que quizá aprovecharon los delincuentes para meterse en el interior de la casa”, reflexionó uno de los voceros.

Esa hipótesis, además, cobró fuerza a partir de que el damnificado “consultó a ambas mujeres si habían visto a su mochila y le respondieron que no”.

LADRONES CON SUERTE

El mismo vocero no ocultó su extrañeza por las características de este episodio, por el cual hay algunas conjeturas, pero ningún detenido.

”Parece que estos ladrones tuvieron suerte, porque justo se dio el robo de la mochila con el dinero y las armas, la noche en que esa puerta quedó fácil para abrir”.

“No tenemos claro si se trató de un robo al voleo o si sabían (los ladrones) que podían meterse por ese lugar, ya que no hay cámaras”, cerró.

 

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