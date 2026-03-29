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Policiales |Allanamientos en el Conurbano

“La banda del dron” ya no sobrevuela por la Región

Operaba desde un country a la vera de la Autopista de La Plata-Buenos Aires y residía en barrios privados de Hudson. Tres detenidos

“La banda del dron” ya no sobrevuela por la Región

Algunos de los policías que participaron de los allanamientos / WEB

29 de Marzo de 2026 | 03:53
Edición impresa

Una organización delictiva que se dedicaba al robo en viviendas bajo la modalidad entradera, fue desarticulada en las últimas horas luego de una serie de allanamientos que se diligenciaron en tres ciudades del Conurbano bonaerense.

Fuentes oficiales ligadas a la investigación consignaron que el grupo detenido fue identificado como el “Clan Caamaño”, señalado como un brazo operativo de la denominada “Banda del dron”.

Al mismo tiempo, precisaron que se llevaron a cabo 14 órdenes de registro en diversos domicilios de Lanús, Berazategui y Avellaneda.

Se informó que de las requisas policiales participaron la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado y otras áreas de la Policía bonaerense, en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda, con intervención de la UFI Nº 7 de Quilmes.

Paralelamente, se refirió que como saldo de esos allanamientos fueron arrestadas tres personas.

ARMAS, DINERO Y VEHÍCULOS

En cuanto a lo secuestrado por los oficiales en esos procedimientos, se hizo saber que “se incautó un importante arsenal, al igual que vehículos y dinero en efectivo de distintas monedas”.

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Un calificado vocero detalló, al respecto, que “se secuestraron 7 armas de fuego; 90 municiones; 6 vehículos, varios de ellos con pedido de secuestro o patentes adulteradas”.

También se incautó “dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera; más de 20 teléfonos celulares; dos motos de agua; joyería, relojes y una caja fuerte”.

Al igual que “herramientas, disfraces, pasamontañas y patentes”.

El portavoz, asimismo, dio a conocer que durante los allanamientos “se hallaron equipos tecnológicos y elementos utilizados para cometer los robos”.

Se enumeró, al respecto, que “había cámaras, dispositivos de comunicación y herramientas de corte”.

LA INVESTIGACIÓN

Cabe consignar que la causa se inició a partir de un violento asalto que tuvo lugar el pasado 18 de febrero en Bernal, donde al menos siete delincuentes irrumpieron en una planta industrial.

En ese establecimiento, se informó que redujeron al personal, para luego apoderarse y darse a la fuga con dinero en efectivo y otros objetos de valor.

A partir de ese momento, los investigadores desplegaron diversas medidas que permitieran llegar hasta los responsables del atraco.

CÓMO ACTUABA LA BANDA

Los voceros mencionaron, además, cómo era el modus operandi del “Clan Caamaño”.

En tal sentido, se indicó que contaba con una estructura organizada, con roles definidos y planificación previa. Utilizaban vehículos robados o “mellizos”, elementos para ocultar su identidad y mantenían comunicación constante durante los hechos.

Las pruebas recolectadas permitirían vincularlos no solo con el robo investigado, sino con otros de características similares.

Se estableció, además, que vivían -con perfil bajo- en los countries Altos de Hudson I, frente al country Abril, y en Fincas de Hudson, ubicado en la localidad de Gutiérrez.

 

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