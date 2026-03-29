Desenmascaran una presunta estafa con la venta de departamentos

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Una vecina de Villa Elvira aseguró que “una inmobiliaria” anunció la construcción de un edificio en un lote de su propiedad y para el que no brindó ningún tipo de acuerdo o aval.
Así lo dio a conocer ayer a este diario Ester Ledo, quien indicó que ese emprendimiento está previsto que se materialice en “un terreno que está en las calles 120 y 73, al lado de mi vivienda”.
“En ningún momento le di a nadie mi permiso para que se haga este edificio, por lo cual sería una estafa de quienes llevan adelante este proyecto”, enfatizó sin ocultar su fastidio por la insólita situación.
Ledo después aportó un dato que deja en claro que los impulsores de la obra ya habrían concretado la dolosa maniobra.
En tal sentido, la mujer sostuvo que “hace 6 ó 7 meses que la inmobiliaria (de la cual no aportó precisiones) viene cobrando a las personas interesadas en comprar algún departamento en ese supuesto edificio”.
“¿Cómo puede ser que quieran edificar en mi terreno, que en su momento perteneció a mis padres, sin haber conversado del tema conmigo, que soy la propietaria del lote. Nadie me lo compró y no participé de ningún acuerdo comercial”, se preguntó indignada.
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También reveló que una de las compradoras “es una vecina a la que conozco desde hace muchísimos años”.
Hizo saber que le reprochó su proceder y también la respuesta que le brindó.
“Le dije que era una descarada, que cómo podía hacerme algo así teniendo en cuenta que somos conocidas del barrio desde hace largo tiempo”, expuso Ledo.
Agregó que “ella me respondió que lo hacía pensando en el futuro de sus hijos, sin importarle que es ilegal que se pretenda hacer un edificio en un terreno ajeno, porque no es el lote de una inmobiliaria ni de una constructora, sino mío”.
Planteadas así las cosas, Ledo promete hacer valer sus derechos sobre dicha propiedad.
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