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Policiales |Bruno Riboldi en una encerrona

El escándalo que salpica a un “influencer rural”

Denunció un millonario robo de ganado, pero a medida que las pruebas salen a la luz, su posición comienza a tambalear

El escándalo que salpica a un “influencer rural”

“La Joya Agro” es un fenómeno muy exitoso en las redes sociales / web

29 de Marzo de 2026 | 03:55
Edición impresa

Los mensajes de WhatsApp entre el agroinfluencer Bruno Riboldi y el empresario Nicolás Coscia se convirtieron en una pieza clave en la investigación por la presunta desaparición de ganado.

El contenido de los chats, incorporado al expediente, reconstruye una secuencia que contradice de manera directa la denuncia pública realizada en redes sociales.

Según surge de las conversaciones, el conflicto no se habría originado en un robo, sino en una urgencia económica.

El 26 de febrero, Riboldi le transmite a su socio la presión familiar por la compra de una camioneta y le fija un plazo concreto para reunir el dinero: necesitaba disponer de los fondos en marzo.

En ese mismo intercambio, deja entrever la sensibilidad de la situación: advertía que, si la maniobra trascendía, tendría consecuencias personales.

La cronología avanza y muestra un punto clave. El 9 de marzo, ante la falta de liquidez, el propio influencer propone avanzar con la venta de animales.

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En los mensajes, impulsa desprenderse de entre 60 y 70 terneros de manera urgente, una frase que en el expediente es interpretada como el origen de la operatoria.

El problema, según los chats, apareció después: los tiempos de cobro. Tras concretarse la venta de 161 animales con pagos diferidos, Riboldi comenzó a exigir el dinero de inmediato.

El 16 de marzo, esa presión queda explicitada en otro mensaje, donde reclama que la operación se cierre “de contado”.

La respuesta de Coscia expone la imposibilidad de cumplir con esa exigencia en los plazos pretendidos y evidencia un vínculo cada vez más deteriorado.

Todo este intercambio contrasta con lo ocurrido el 19 de marzo, cuando Riboldi denunció en redes sociales la desaparición de 190 animales sin hacer mención a estos antecedentes.

Con los chats como eje, la fiscalía de Villa Constitución analiza ahora el alcance de esta nueva evidencia.

El contenido no solo reconfigura la secuencia de los hechos, sino que también podría impactar en la situación judicial del propio denunciante. El quiebre definitivo surge en los intercambios posteriores.

Coscia acusa a Riboldi de haber actuado por fuera del acuerdo y de dañar su reputación, en medio de una discusión que escala rápidamente.

La relación termina de romperse en ese contexto de tensión creciente.

En el tramo final de las conversaciones aparece el punto más delicado. Allí, el empresario sostiene que el influencer construyó una versión falsa de los hechos y lo acusa de montar una historia para presionarlo públicamente.

 

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