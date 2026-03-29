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Policiales |Aceitado y sin freno

El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad

Todos los días se conocen nuevos casos. Las claves de un fenómeno que golpea por igual en el Centro o en los sectores más periféricos

El robo de motos, un delito que anda sobre ruedas en la Ciudad

Muchas motos robadas se descartan para seguir el ciclo delictivo/web

29 de Marzo de 2026 | 03:58
Edición impresa

El robo de motos se afianza como uno de los delitos más reiterados en La Plata, con un patrón que se repite en distintos puntos de la Ciudad: ataques rápidos, muchos de ellos de noche o de madrugada, delincuentes armados y víctimas sorprendidas en momentos de vulnerabilidad.

Los casos recientes permiten entender no solo cómo operan, sino también por qué este fenómeno parece ir en aumento.

Uno de los hechos ocurrió en la zona de 155 y 54, cuando un trabajador que se dirigía cerca de las 05.30 de la mañana hacia el frigorífico Gorina, fue interceptado por tres delincuentes a bordo de una moto de mayor cilindrada.

Bajo amenaza de arma de fuego y tras recibir un culatazo, fue despojado de sus pertenencias -celular, billetera, documentación- y de su Honda Wave, con la que los ladrones escaparon rápidamente. La secuencia se repite: violencia, rapidez y nula posibilidad de reacción.

En otro episodio, ocurrido en pleno centro platense, en 15 y 51, un joven de 20 años fue abordado mientras esperaba a su pareja junto a su moto.

Dos delincuentes con casco lo sorprendieron, lo agredieron de una patada y le robaron el rodado para luego darse a la fuga en cuestión de segundos, sin testigos claros ni registros inmediatos.

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Un tercer caso refleja cómo la modalidad también golpea en barrios periféricos.

Un vecino fue asaltado al llegar a su casa, en la zona de 135, cuando redujo la velocidad por el mal estado de la calle. En ese instante, dos motochorros armados lo interceptaron, le apuntaron y le robaron tanto la moto -una Rouser NS200- como su celular, documentación y otros objetos personales, escapando sin dejar rastros.

Estos episodios, con características similares -motos de mayor cilindrada para el ataque, uso de armas, rostros cubiertos y elección de momentos precisos-, permiten trazar algunas hipótesis sobre el crecimiento del delito.

Por un lado, la alta demanda de repuestos en el mercado ilegal convierte a las motos en un blanco rentable: muchas son desarmadas pocas horas después del robo.

Por otro, se trata de hechos fáciles de ejecutar, con logística simple y alta tasa de éxito.

A esto se suma la baja trazabilidad de los rodados y la circulación de motos sin patente o con datos adulterados, lo que dificulta su recuperación.

Mientras tanto, la reiteración de robos en distintos puntos de La Plata deja en evidencia una modalidad cada vez más instalada, que expone la necesidad de reforzar controles y medidas de prevención ante un delito que, hoy, parece no dar tregua.

A este escenario se suma un dato que se repite en las denuncias: la ausencia de testigos directos o de cámaras en puntos clave, o bien registros que no alcanzan para identificar a los autores, lo que hace que los robos se resuelvan en segundos y con escasas chances de esclarecimiento.

En paralelo, fuentes del ámbito judicial y policial advierten sobre la vigencia de los llamados “códigos tumberos” que ordenan parte de este circuito. Las motos robadas no siempre quedan en manos de quien las sustrae: muchas veces son “marcadas”, intercambiadas o entregadas a terceros en función de deudas, favores o jerarquías dentro de grupos delictivos.

Dentro de esa lógica, el robo de motos funciona también como moneda de cambio. Esta dinámica refuerza la rotación constante y dificulta el rastreo, ya que el vehículo cambia de manos en lapsos muy breves.

A la par, crece un fenómeno que preocupa: la exhibición de motos robadas en redes sociales. Perfiles anónimos o cuentas vinculadas al ambiente delictivo publican fotos y videos de los rodados, muchas veces sin patente, realizando maniobras peligrosas o mostrando modificaciones. Esa exposición funciona como demostración de poder, pertenencia y desafío a las autoridades.

Lejos de ser hechos aislados, estas publicaciones alimentan un circuito de validación simbólica que incentiva la repetición del delito. La visibilidad, los “likes” y la viralización se convierten en un refuerzo para quienes participan, mientras que también pueden operar como vidriera para la venta encubierta de motos o autopartes, consolidando así un ecosistema que trasciende el robo en sí y se proyecta en lo digital.

 

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