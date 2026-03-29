Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación

Al ver bajas probabilidades de lluvias también hay que tomar precauciones y salir con paraguas / DEMIAN ALDAY

El porcentaje de probabilidad de lluvia no indica qué parte del territorio se mojará ni cuánto tiempo lloverá, sino la chance estadística de que en un punto específico del área pronosticada caiga precipitación durante un período determinado. Por eso, incluso con probabilidades bajas como 10% o 20%, puede terminar lloviendo: simplemente ocurrió uno de los escenarios menos probables que contemplaban los modelos meteorológicos.

Una duda frecuente cada vez que miramos el clima

Cada vez que una aplicación del tiempo anuncia un 20%, 40% o 60% de probabilidad de lluvia, la interpretación inmediata suele ser la misma: mucha gente cree que ese número indica el porcentaje del territorio donde lloverá. Bajo esa lógica, un 20% implicaría que solo una quinta parte de una ciudad -como La Plata- se mojará, mientras el resto permanecerá seco. Sin embargo, esa lectura no es correcta y es uno de los errores más extendidos cuando se mira el pronóstico.

La realidad es que ese porcentaje responde a un concepto técnico muy preciso que utilizan los meteorólogos en todo el mundo. Se trata de la Probabilidad de Precipitación, conocida por sus siglas en inglés como PoP, y su significado es distinto al que suele imaginar el público.

Según la definición estándar utilizada por organismos meteorológicos internacionales, la probabilidad de precipitación indica la posibilidad de que en un punto específico dentro de un área determinada caiga una cantidad medible de lluvia durante un período de tiempo dado.

En otras palabras, si el pronóstico para una ciudad como La Plata marca un 20% de probabilidad de lluvia para un día determinado, lo que se está diciendo es que en cualquier punto concreto de esa ciudad -una casa, una plaza o una esquina- existe un 20% de chances de que caiga al menos una pequeña cantidad de lluvia durante ese lapso.

La fórmula meteorológica detrás del porcentaje

La confusión se vuelve comprensible cuando se observa cómo se calcula ese número. Para llegar al porcentaje final, los meteorólogos combinan dos variables diferentes que intervienen en la formación del pronóstico.

La primera es el grado de certeza que tienen los especialistas de que se producirá precipitación en algún lugar del área analizada. La segunda es la extensión territorial que, en caso de producirse lluvia, podría verse afectada por ese fenómeno.

En términos conceptuales, el cálculo suele resumirse en una ecuación sencilla: la probabilidad de precipitación surge de multiplicar la certeza meteorológica por el porcentaje de área que podría recibir lluvia.

Esto significa que un mismo número final puede surgir de escenarios atmosféricos muy distintos. Un pronóstico de 40% de probabilidad, por ejemplo, podría derivarse de una situación en la que los meteorólogos están completamente seguros de que lloverá, pero solo en el 40% del territorio. También podría resultar de un escenario inverso: que exista solo un 40% de certeza de que se forme una tormenta, pero que, si ocurre, afecte a toda la ciudad.

Aunque las variables internas cambien, el significado final para la persona que consulta el pronóstico siempre es el mismo: en el punto donde se encuentra existe una probabilidad determinada de que caiga lluvia durante ese período.

Qué significa ese número para alguien que vive en la ciudad



Llevado a un ejemplo concreto, un 20% de probabilidad de lluvia en La Plata puede interpretarse de la siguiente manera: si las mismas condiciones meteorológicas se repitieran cien veces, en aproximadamente veinte de esas ocasiones terminaría lloviendo en un punto fijo de la ciudad, mientras que en las otras ochenta no ocurriría ninguna precipitación.

Lo importante es que el porcentaje no indica cuánta superficie se mojará ni cuánto tiempo durará la lluvia. Tampoco expresa directamente la intensidad del fenómeno, algo que se mide en milímetros de precipitación.

Por eso, un 20% no significa que lloverá en el 20% del territorio ni que la lluvia ocupará el 20% del día. Tampoco implica que exista una probabilidad baja de lluvia para toda la ciudad en términos generales.

En la práctica, un pronóstico de ese tipo puede terminar con varios resultados posibles. Puede ocurrir que no llueva en ningún barrio, que caiga un chaparrón breve en una zona puntual o incluso que se registre precipitación en toda la ciudad, aunque esta última opción sea menos probable.

Por qué a veces parece que el pronóstico “se equivoca”

La sensación de error aparece con frecuencia cuando llueve en un día que tenía apenas 10% o 20% de probabilidad. Para quien estaba en el lugar donde cayó el agua, el pronóstico parece haber fallado. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, lo que ocurrió fue simplemente uno de los escenarios posibles.

La meteorología trabaja con modelos que simulan muchos comportamientos distintos de la atmósfera. Si solo una pequeña proporción de esos escenarios produce lluvia, el resultado final será una probabilidad baja. Pero baja probabilidad no significa imposibilidad.

A esto se suma otro factor clave: el área geográfica que abarca el pronóstico. En ciudades grandes o regiones amplias, una tormenta aislada puede descargar agua en un barrio específico mientras a pocos kilómetros de distancia el cielo permanece despejado.

Los fenómenos convectivos, como los chaparrones de verano, son especialmente difíciles de ubicar con precisión en el mapa. Los modelos pueden anticipar que existen condiciones para que se formen nubes de tormenta, pero no siempre pueden predecir con exactitud dónde se desarrollarán.

Por eso, cuando termina lloviendo en un día con baja probabilidad, no necesariamente significa que el pronóstico haya fallado. Muchas veces ocurre simplemente que la lluvia se formó en uno de los escenarios menos probables que los modelos atmosféricos habían contemplado.