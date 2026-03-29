La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

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Concierto sinfónico en el Teatro Argentino

29 de Marzo de 2026 | 05:18
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Concierto sinfónico.- A las 18 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la Orquesta Estable, con la dirección de Carlos Vieu, interpretará la Obertura de “El Murciélago” de J. Strauss II, el Concierto para violín de Tchaikovsky -con Xavier Inchausti como solista- y la Sinfonía “del Nuevo Mundo” de Dvořák. Entrada gratuita con reserva online.

Desfile de agrupaciones de danzas, Pericón Nacional.- A las 16 en Montevideo y 11, Berisso, Emanuel Gabotto, Cristina Alonso, Walter Albornoz, Los Hermanos Herrera, La Chamamecera Platense, La Juntada Platense.

Tan-Gó.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, bailarinas, tambores y personajes de la comparsa. A la gorra.

Clase Abierta de Swing.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, gratis.

Legûerale.- A las 18.30 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Chavarría + Della Croce + 4tet.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.

CINE

LS83.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Herman Szwacbart.

Soy tu mensaje.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Ricardo Mauricio Jacobo.

Tokyo Godfathers.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Satoshi Kon.

TEATRO

Acuerdo para cambiar la casa.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dirección de César Palumbo.

Cuadriláteros 5.- A las 20.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, piezas breves en formato de microteatro. Dirección: Gastón Marioni.

Al fin y al cabo es mi vida.- A las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, de Brian Clark, con Silvia Kutika, Fabio Aste y gran elenco.

2013: Odisea Intemporal Platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

INFANTIL

Rukuka Circo.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, a la gorra.

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