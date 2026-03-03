Real Madrid perdió con Getafe y quedó lejos del Barcelona

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón
Razones del “no” uso a los celulares en las escuelas bonaerenses
Multas de tránsito con suba del 4,9% y algunas rozan los 2 millones de pesos
Se acerca el UPD y los colegios ya definen una agenda para abordarlo
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Otro golpe de oportunidad, con una víctima que estaba de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Real Madrid perdió 1-0 con Getafe de manera sorpresiva como local y perdió terreno en la lucha por la liga española, ya que quedó a 4 puntos del líder Barcelona. Franco Mastantuono ingresó en el complemento y fue expulsado en el Merengue, mientras que Zaid Romero y Luis Vázquez fueron titulares en el elenco ganador.
El Merengue tuvo una actuación para el olvido y sintió la ausencia de Kylian Mbappé y Jude Bellingham lesionados. El único tanto del encuentro lo marcó Satriano a los 39 minutos del primer tiempo.
Pese a sus intentos, el Real no le pudo encontrar la vuelta al partido para cambiar la historia. Y para colmo, Franco Mastantuono tuvo un mal ingreso.
El argentino ingresó en el minuto 24 de la etapa complementaria en lugar de Güler, pero no pudo imponerse en el juego. Para colmo, a los 50 minutos vio al roja por un insulto al juez, Alejandro Ruíz, por lo que dejó a su equipo con 10 jugadores. Eso generó la bronca de los hinchas, quienes lo despidieron con silbidos mientras el argentino se fue al vestuario.
Desde las 17, Barcelona recibe a Atlético Madrid en el renovado Camp Nou, con el sueño de dar vuelta la serie en la segunda semifinal de la Copa del Rey. El Colchonero se adueñó de la ida con un contundente 4-0, por lo que va a defender su gran ventaja. El duelo se puede ver por Flow Sports.
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. DT: Hansi Flick.
LE PUEDE INTERESAR
Villa San Carlos recibe a Sportivo Italiano
LE PUEDE INTERESAR
Tirante busca ingresar en el cuadro principal
Atl. Madrid: Juan Musso; Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí