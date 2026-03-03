Real Madrid perdió con Getafe y quedó lejos del Barcelona

Real Madrid perdió 1-0 con Getafe de manera sorpresiva como local y perdió terreno en la lucha por la liga española, ya que quedó a 4 puntos del líder Barcelona. Franco Mastantuono ingresó en el complemento y fue expulsado en el Merengue, mientras que Zaid Romero y Luis Vázquez fueron titulares en el elenco ganador.

El Merengue tuvo una actuación para el olvido y sintió la ausencia de Kylian Mbappé y Jude Bellingham lesionados. El único tanto del encuentro lo marcó Satriano a los 39 minutos del primer tiempo.

Pese a sus intentos, el Real no le pudo encontrar la vuelta al partido para cambiar la historia. Y para colmo, Franco Mastantuono tuvo un mal ingreso.

El argentino ingresó en el minuto 24 de la etapa complementaria en lugar de Güler, pero no pudo imponerse en el juego. Para colmo, a los 50 minutos vio al roja por un insulto al juez, Alejandro Ruíz, por lo que dejó a su equipo con 10 jugadores. Eso generó la bronca de los hinchas, quienes lo despidieron con silbidos mientras el argentino se fue al vestuario.

VA POR LA ÉPICA

Desde las 17, Barcelona recibe a Atlético Madrid en el renovado Camp Nou, con el sueño de dar vuelta la serie en la segunda semifinal de la Copa del Rey. El Colchonero se adueñó de la ida con un contundente 4-0, por lo que va a defender su gran ventaja. El duelo se puede ver por Flow Sports.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. DT: Hansi Flick.

Atl. Madrid: Juan Musso; Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.