Necesidad de contar en la Ciudad con un censo del arbolado

Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP
Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP
El mapa de los nuevos recorridos de los micros en La Plata: los cambios serán por etapas
Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA
La nafta como un bien de lujo: quién captura el beneficio y quién paga el costo
Numerosos usuarios a oscuras en la Ciudad en medio del temporal
Violencia en el ámbito sanitario: el modelo de FEMEBA que se proyecta en Iberoamérica
Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra
Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina
Emergencia vial en la Región: otra muerte en moto y cifras que alarman
De un robo armado a un allanamiento con cocaína y municiones en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un informe sobre los riesgos que corre el arbolado público de La Plata y acerca de, las responsabilidades y deberes del frentista, publicado ayer en este diario, dejó establecido qué se debe hacer para proteger el patrimonio ambiental más valioso de la Ciudad y ofreció testimonios de especialistas destinados justamente a determinar la mejor preservación de esa enorme riqueza, pocas veces vista en otras ciudades del país.
Se mencionó allí el caso de las tormentas, cada vez más recurrentes en la Región, que dejan a la vista el deteriorado estado de muchos ejemplares, la obsolescencia y fragilidad que padecen, cuando el viento los voltea y originan riesgos al tránsito de personas y a la dinámica de la ciudad al caerse. El trabajo reseñó el caso registrado días atrás con la caída de varios ejemplares durante una tormenta, que fue fuerte pero no devastadora y que puso bajo la lupa el mal estado en que se encuentra buena parte de ese tesoro
Se enumeró las podas indebidas, las extracciones sin reposición, las intervenciones no autorizadas de los frentistas y las obras mal planificadas como muestras de una desatención continuada. Se señaló asimismo que el deterioro del arbolado en La Plata no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y agravamiento lo han transformado en una marca visible de la degradación urbana y ambiental.
Se aludió también a la preocupación creciente de los vecinos por los riesgos cuando estos cuadros derivan en accidentes. Sin embargo, más allá de los conflictos que suelen emerger una vez ocurrido el daño, el eje del problema debería correrse hacia la prevención y la preservación: un árbol sano, correctamente mantenido, rara vez se desploma por sí solo, salvo ante fenómenos climáticos excepcionales.
Especialistas consultados volvieron a aludir a la vigencia en el orden provincial de la ley de Arbolado Público, que determina la responsabilidad del Estado municipal en el control, mantenimiento y sanidad de los ejemplares. El árbol en la vía pública no es patrimonio de los frentistas, sino de la Municipalidad.
Se sabe también que hace años los especialistas reclaman, como punto de partida para enfocar en profundidad el problema -en especial de las podas mal realizadas- la necesidad de contar con un sistematizado censo forestal, a partir del cual se regularizarían los operativos, de modo de mantener una política de forestación acorde a las necesidades reales.
LE PUEDE INTERESAR
Fuego en la sala de máquinas y alarma en el sistema político
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Ese censo debiera convertirse en un registro completo y actualizado de ejemplares que integran el patrimonio vegetal platense. El último relevamiento de ejemplares realizado en la Ciudad data de hace casi dos décadas y fue el realizado por la cátedra de Silvicultura de la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP.
Cabe recordar que en fecha reciente el Foro de Defensa del Árbol difundió una serie de propuestas tendientes a recuperar el patrimonio forestal platense y también, hizo conocer su “preocupación por las demoras en la implementación de la ley 12.276 (arbolado público)”
Del texto de esa ley, sostuvo la entidad, surge que la escasa difusión de la normativa vigente en materia de cuidado de ejemplares, actúa como un factor que permite la intervención irregular de cientos de ejemplares “sin contralor municipal”, como el caso de los árboles “encorsetados” con diversas estructuras de madera, fierro o vidrio”.
Entre otras consecuencias muy positivas el censo permitiría conocer la cantidad de metros cuadrados de espacio verdes forestados que existe por cada habitante. La realización del censo forestal implicaría, además, un primer paso para volver a arraigar a la Ciudad en la tradición iniciada por los fundadores, que marcaron en el arbolado público uno de los rasgos más fidedignos de la nueva capital bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí