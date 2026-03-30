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Opinión |Editorial

Necesidad de contar en la Ciudad con un censo del arbolado

Necesidad de contar en la Ciudad con un censo del arbolado
30 de Marzo de 2026 | 01:03
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Un informe sobre los riesgos que corre el arbolado público de La Plata y acerca de, las responsabilidades y deberes del frentista, publicado ayer en este diario, dejó establecido qué se debe hacer para proteger el patrimonio ambiental más valioso de la Ciudad y ofreció testimonios de especialistas destinados justamente a determinar la mejor preservación de esa enorme riqueza, pocas veces vista en otras ciudades del país.

Se mencionó allí el caso de las tormentas, cada vez más recurrentes en la Región, que dejan a la vista el deteriorado estado de muchos ejemplares, la obsolescencia y fragilidad que padecen, cuando el viento los voltea y originan riesgos al tránsito de personas y a la dinámica de la ciudad al caerse. El trabajo reseñó el caso registrado días atrás con la caída de varios ejemplares durante una tormenta, que fue fuerte pero no devastadora y que puso bajo la lupa el mal estado en que se encuentra buena parte de ese tesoro

Se enumeró las podas indebidas, las extracciones sin reposición, las intervenciones no autorizadas de los frentistas y las obras mal planificadas como muestras de una desatención continuada. Se señaló asimismo que el deterioro del arbolado en La Plata no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y agravamiento lo han transformado en una marca visible de la degradación urbana y ambiental.

Se aludió también a la preocupación creciente de los vecinos por los riesgos cuando estos cuadros derivan en accidentes. Sin embargo, más allá de los conflictos que suelen emerger una vez ocurrido el daño, el eje del problema debería correrse hacia la prevención y la preservación: un árbol sano, correctamente mantenido, rara vez se desploma por sí solo, salvo ante fenómenos climáticos excepcionales.

Especialistas consultados volvieron a aludir a la vigencia en el orden provincial de la ley de Arbolado Público, que determina la responsabilidad del Estado municipal en el control, mantenimiento y sanidad de los ejemplares. El árbol en la vía pública no es patrimonio de los frentistas, sino de la Municipalidad.

Se sabe también que hace años los especialistas reclaman, como punto de partida para enfocar en profundidad el problema -en especial de las podas mal realizadas- la necesidad de contar con un sistematizado censo forestal, a partir del cual se regularizarían los operativos, de modo de mantener una política de forestación acorde a las necesidades reales.

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Ese censo debiera convertirse en un registro completo y actualizado de ejemplares que integran el patrimonio vegetal platense. El último relevamiento de ejemplares realizado en la Ciudad data de hace casi dos décadas y fue el realizado por la cátedra de Silvicultura de la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP.

Cabe recordar que en fecha reciente el Foro de Defensa del Árbol difundió una serie de propuestas tendientes a recuperar el patrimonio forestal platense y también, hizo conocer su “preocupación por las demoras en la implementación de la ley 12.276 (arbolado público)”

Del texto de esa ley, sostuvo la entidad, surge que la escasa difusión de la normativa vigente en materia de cuidado de ejemplares, actúa como un factor que permite la intervención irregular de cientos de ejemplares “sin contralor municipal”, como el caso de los árboles “encorsetados” con diversas estructuras de madera, fierro o vidrio”.

Entre otras consecuencias muy positivas el censo permitiría conocer la cantidad de metros cuadrados de espacio verdes forestados que existe por cada habitante. La realización del censo forestal implicaría, además, un primer paso para volver a arraigar a la Ciudad en la tradición iniciada por los fundadores, que marcaron en el arbolado público uno de los rasgos más fidedignos de la nueva capital bonaerense.

 

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