Acassusso eliminó a Newell’s: atento el Lobo

La Copa Argentina siempre deja sorpresas y la de anoche en la cancha de Rafaela fue una de ellas: Acassusso, el humilde equipo que este año juega en la Primera Nacional porque se abrió la migración masiva desde el ascenso pero que siempre estuvo en la última o anteúltima división del fútbol argentino, derrotó 2-0 a Newell’s y de esta manera accedió a los 16vos. de final del torneo, instancia en la que enfrentará al ganador de Camioneros-Gimnasia, que chocarán dentro de dos semanas en la cancha de Banfield.

La Lepra expuso su pésimo momento futbolístico y anímico. Lo jugó “sin ganas” y el equipo de menor valor lo emparejó con garra y aprovechando dos errores defensivos imperdonables logró una diferencia que se hizo imposible de remontar.

En los minutos finales Newell’s hizo lo que pudo por el descuento y luego el empate pero no tuvo fortuna. Cuando las cosas andan mal se repiten en todos los órdenes. Eliminado y en crisis.