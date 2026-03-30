Huracán metió dos golazos y avanzó en Copa Argentina

Huracán derrotó 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca, por la primera ronda de la Copa Argentina en el Estadio Ciudad de Caseros, y clasificó a la siguiente instancia del certamen, donde se enfrentará a Barracas Central.

En medio de un partido friccionado y con poca identidad de juego -además del mal estado del camo de juego-, el Globo sacó provecho con dos golazos que le alcanzaron para seguir con vida en la competencia federal. Óscar Romero abrió el marcador a los 21 minutos de juego, de tiro libre, tras poner la pelota clavada al palo derecho del arquero aurinegro que no mostró firmeza en su respuesta. Sin embargo, instantes más tarde, Coacci descontó para los dirigidos por Carlos María Mungo, que volvió a meter en partido al equipo.

Ya en el complemento, Blondel volvió a poner arriba a la Quema con un remate desde fuera del área tras el rebote de un tiro de esquina. Pese a la desventaja, el conjunto que milita en el Federal A no se quedó atrás y fue en busca de la segunda igualdad, pero al igual que como dice el tango, ni el tiro del final le salió para forzar los penales.