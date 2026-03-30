Los dichos de Trump traen cada vez más confusiones

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase de alta tensión marcada no solo por los movimientos militares, sino también por el desconcertante discurso del presidente Donald Trump. Sus declaraciones, a menudo contradictorias, están generando incertidumbre tanto en el frente internacional como en la política doméstica.

Mientras miles de soldados adicionales se despliegan en Medio Oriente, Trump insiste en que su país está “ganando la guerra”. Sin embargo, en paralelo, lanza mensajes opuestos: critica a otros países por no colaborar, pero luego asegura que no necesita su ayuda. También ha alternado entre minimizar el impacto del cierre del estrecho de Ormuz y amenazar con “aniquilar” las instalaciones energéticas iraníes si la situación persiste.

La ambigüedad no se limita a lo militar. En dos ocasiones, el mandatario postergó los plazos para que Irán reabra esa vía clave para el comercio global de petróleo, alimentando dudas sobre una estrategia clara. Incluso sorprendió al afirmar que un expresidente -al que insinuó como demócrata- le confesó en privado que deseaba haber actuado de forma similar, algo que fue rápidamente desmentido por todos los exmandatarios vivos.

NARRATIVA ERRÁTICA

Para analistas y exfuncionarios, esta narrativa errática no es nueva, pero sí más riesgosa en un contexto bélico. El exsecretario de Defensa Leon Panetta advirtió que en las guerras “la verdad suele ser la primera víctima”, y cuestionó que el presidente recurra sistemáticamente a describir un escenario favorable sin matices. En la misma línea, Michael Rubin sostuvo que Trump rompe con los límites retóricos tradicionales, lo que amplifica la confusión.

En el Congreso, las reacciones son mixtas. El demócrata Gregory Meeks criticó la improvisación del gobierno, mientras que republicanos como John N. Kennedy y Chip Roy, aunque respaldan ciertas acciones, expresan inquietud por la falta de información y por la posibilidad de una escalada con tropas terrestres.

El impacto ya se siente en los mercados, que registraron su peor semana desde el inicio del conflicto. Y también en la opinión pública: si bien una mayoría republicana apoya los ataques aéreos, el respaldo cae drásticamente ante la posibilidad de una guerra prolongada.