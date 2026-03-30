Escala la amenaza de un shock económico global

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La crisis en Medio Oriente dispara los precios de energía y alimentos, golpea mercados y eleva el riesgo de recesión a nivel mundial
La prolongación de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está encendiendo señales de alarma cada vez más intensas en la economía global. Lo que comenzó como un conflicto de alto impacto geopolítico se ha transformado en una amenaza directa para el crecimiento mundial, con efectos que ya se reflejan en los mercados, en el costo de la energía y en la vida cotidiana de millones de personas.
Los ataques y contraataques sobre infraestructura clave -refinerías, oleoductos, yacimientos de gas y terminales marítimas- están generando una disrupción sin precedentes en el suministro energético. El cierre de hecho del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo global, provocó un shock inmediato. La interrupción del flujo de unos 20 millones de barriles diarios derivó en lo que organismos internacionales consideran la mayor alteración de la oferta petrolera de la historia moderna.
El impacto en los precios fue inmediato y contundente. El barril de Brent superó los 100 dólares, muy por encima de los niveles previos al conflicto, mientras que el crudo estadounidense también registró subas pronunciadas. Este encarecimiento revive temores históricos: crisis energéticas de esta magnitud han derivado en recesiones globales. Ahora, el riesgo es aún más complejo, ya que combina inflación elevada con bajo crecimiento, un escenario de estanflación que inquieta a economistas y gobiernos.
A esto se suma el daño directo a instalaciones estratégicas. El ataque a la terminal de gas de Ras Laffan, en Qatar, responsable de una porción clave del gas natural licuado mundial, redujo significativamente su capacidad exportadora y podría tardar años en revertirse. Este tipo de pérdidas prolonga el impacto más allá del corto plazo y compromete la estabilidad energética global durante un período extendido.
Las consecuencias también alcanzan al sector agrícola. El golfo Pérsico es un proveedor central de fertilizantes como la urea y el amoníaco, cuyos precios se dispararon desde el inicio de la guerra. Países como Brasil, altamente dependientes de importaciones, enfrentan mayores costos que podrían trasladarse a los alimentos. En paralelo, naciones como Egipto ven afectada su producción por la escasez de gas, lo que agrava el panorama.
El efecto dominó golpea con más fuerza a las economías en desarrollo. En Filipinas y Tailandia ya se aplican medidas de ahorro energético, mientras que en India se prioriza el suministro doméstico de gas, obligando a sectores como la gastronomía a reducir su actividad. En Corea del Sur, altamente dependiente de importaciones, se han reintroducido restricciones al uso de combustible y controles de precios.
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Aunque Estados Unidos está parcialmente protegido por su condición de exportador energético, no escapa al impacto. El aumento del precio de la nafta presiona a los consumidores, en un contexto donde la economía ya mostraba señales de desaceleración y el empleo comienza a resentirse. El riesgo de recesión, que en tiempos normales es bajo, se ha incrementado de forma significativa.
Con el paso de las semanas, el optimismo inicial sobre la capacidad de la economía global para absorber el shock se desvanece. Los daños a la infraestructura energética, la incertidumbre sobre la duración del conflicto y la persistente volatilidad de los precios configuran un escenario cada vez más frágil. Sin una resolución a la vista, la preocupación central ya no es si habrá consecuencias económicas, sino cuán profundas, extendidas y duraderas terminarán siendo en todo el mundo.
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