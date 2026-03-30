Pasó una jornada marcada por el peligro en las calles

La jornada del domingo estuvo atravesada por varios siniestros viales en la Región, en un contexto de lluvias persistentes que complicaron la circulación.

En Ringuelet, un automovilista volcó con su vehículo en la rotonda de 520 y 131 tras realizar una mala maniobra. Afortunadamente, no sufrió lesiones y sólo se registraron daños materiales.

En tanto, en Punta Lara, un choque entre dos autos dejó cuatro personas con politraumatismos. El impacto ocurrió en la zona de 13 y 96 y requirió la intervención de bomberos para rescatar a una de las conductoras, que había quedado atrapada en el habitáculo. Todos los involucrados fueron trasladados conscientes al hospital local.

Los episodios, sumados al caso fatal de Abasto, reflejan un denominador común: calles mojadas, maniobras riesgosas y un tránsito que, incluso en jornadas de baja circulación, sigue dejando escenas de alto impacto.