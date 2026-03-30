Le vaciaron la casa mientras cenaba con sus padres

Un nuevo robo sacudió a vecinos de la zona del Hospital San Martín luego de que una mujer descubriera que delincuentes habían ingresado a su casa mientras no se encontraba y se llevaron dinero en efectivo tras revisar cada ambiente en busca de objetos de valor.

Según relató la víctima, todo ocurrió el fin de semana por la noche en la zona de 3 y 71, cuando salió de su vivienda para cenar en la casa de sus padres, ubicada a pocos metros y con fondo lindero. Al regresar cerca de la 1.20 de la madrugada, encontró la escena completamente alterada: una billetera en el piso, cajones abiertos y distintos sectores revueltos.

Al recorrer la propiedad advirtió que desconocidos habían violentado una ventana de la cocina para ingresar.

Ya en el interior, revisaron lugares puntuales donde habitualmente guardaba dinero. De acuerdo a su denuncia, le sustrajeron una suma cercana a los 700 mil pesos y 70 dólares. El hecho es materia de investigación.