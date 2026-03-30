Forzaron un portón para robar, pero no llegaron lejos

Un robo ocurrido en una vivienda de Berisso tuvo un desenlace casi inmediato y con dos adolescentes implicados. El hecho se registró en la zona de 125 entre 46 y 47, donde una mujer de 63 años descubrió al despertar que desconocidos habían forzado el portón de ingreso de su casa y se habían llevado dos bicicletas tipo mountain bike.

Según trascendió, la víctima advirtió el faltante de los rodados y logró aportar detalles clave sobre sus características, lo que permitió encaminar la búsqueda en las inmediaciones.

Minutos después, en la zona de Camino Rivadavia a la altura del sector hidráulico, fueron interceptados dos jóvenes que circulaban a bordo de bicicletas con rasgos coincidentes con las denunciadas. Se trataba de dos menores de edad, de 15 y 16 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En su poder se encontraban los rodados sustraídos.

El caso quedó en manos de la UFI del Joven N° 4 de La Plata, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad de los implicados.