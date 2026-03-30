Se negó a pagar el viaje y lo descubrieron armado

Un insólito y llamativo episodio ocurrido en pleno centro de La Plata terminó con la aprehensión de un hombre armado que, además, registraba un extenso historial delictivo. Todo se inició a partir del reclamo de un taxista que alertó a la Policía porque su pasajero se negaba a pagar el viaje.

El hecho tuvo lugar en la zona de 71 entre 1 y 2, donde efectivos del Comando de Patrullas realizaban tareas de prevención. En ese contexto, el conductor del vehículo de alquiler les hizo señas para pedir ayuda. Según se informó, el pasajero se encontraba en una actitud conflictiva y se negaba a abonar el traslado, lo que derivó en la intervención policial.

Al momento de la identificación, y siempre en presencia de un testigo, los agentes policiales detectaron que el sujeto llevaba un arma de fuego oculta a la altura de la cintura. Se trataba de una pistola calibre 9 milímetros, con cargador y municiones, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Pero el dato más relevante surgió al verificar el arma en los sistemas oficiales. Según las fuentes, el arma tenía pedido de secuestro activo desde mayo de 2025 en el marco de una causa por robo y, además, pertenecía a la Policía de la provincia de Buenos Aires, lo que agregó un elemento de mayor gravedad al caso.

El procedimiento se trasladó luego a la dependencia policial correspondiente, donde se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de La Plata, que avaló lo actuado y dispuso las diligencias de rigor.

En paralelo, se conocieron los antecedentes del aprehendido, quien cuenta con un frondoso prontuario. Entre los registros figuran causas por hurto en 2023 y 2025, además de distintos episodios por robo que se remontan a años anteriores, lo que refuerza el perfil delictivo del implicado.

La secuencia dejó en evidencia una situación que pudo haber escalado en gravedad. Un conflicto menor, como la negativa a pagar un viaje, derivó en el hallazgo de un arma con pedido de secuestro y en la detención de un hombre con múltiples antecedentes.

Ahora será la Justicia la que avance con la investigación para determinar el origen del arma, cómo llegó a manos del sospechoso y si existe algún vínculo con otros hechos delictivos recientes. Mientras tanto, el caso vuelve a poner el foco la reiteración de conductas delictivas.