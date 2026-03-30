Motochorros lo tiraron al piso sobre la Ruta 11

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Un joven de 20 años fue víctima de un violento asalto cuando salía de trabajar junto a su hermana en la zona de Arana. El hecho ocurrió cerca de las 21 sobre la colectora de Ruta 11, a la altura de calle 630.
Según denunció, ambos circulaban en motos separadas cuando, al pasar por un descampado, fueron sorprendidos por dos delincuentes vestidos de negro y con el rostro cubierto. Uno de ellos intentó interceptar a su hermana, que logró esquivarlo, pero el otro se cruzó en su camino y le dio una patada al rodado, provocando que perdiera el control y cayera.
Siempre de acuerdo a su relato, el atacante se le abalanzó de inmediato, lo golpeó con puños y lo amenazó para que no mirara. En ese contexto, le robó una mochila negra, mientras su cómplice levantaba la moto. Luego, ambos escaparon en el vehículo por Ruta 11 en dirección contraria, perdiéndose de vista.
La víctima indicó que no sufrió lesiones de gravedad, aunque sí el impacto por la violencia del episodio de inseguridad. En esta línea detalló que el rodado sustraído por los delincuentes es una Honda Wave azul, modelo 2014, que al momento del hecho contaba con dominio colocado.
El caso es investigado por la Policía, que busca identificar a los autores del asalto ocurrido en una zona donde la oscuridad y la falta de tránsito suelen ser factores aprovechados por delincuentes.
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