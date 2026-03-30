Robo exprés en un local y un menor implicado

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Un intento de hurto en un almacén de La Plata terminó con la rápida aprehensión de un adolescente de 17 años, que fue sorprendido tras sustraer dinero en efectivo y darse a la fuga.
El episodio ocurrió en la esquina de 80 y 2, donde el propietario del comercio advirtió que un joven había ingresado al local y, aprovechando un momento de distracción, tomó dinero de la caja registradora antes de escapar a pie.
Según se informó, el damnificado aportó de inmediato las características del sospechoso, lo que permitió encaminar un rastrillaje en las inmediaciones. Minutos más tarde, el acusado fue localizado en la zona y reducido.
Al momento de la identificación, se le secuestró una suma de dinero que coincidía con la denunciada como sustraída, además de una trincheta de color negro. Ambos elementos fueron incorporados a la causa.
El joven quedó a disposición de la Justicia, que intervino a través de la UFIJ N° 4 de La Plata. Tras las actuaciones de rigor, se dispuso su identificación y posterior entrega a sus progenitores, tal como lo establece el procedimiento para menores de edad.
El episodio, más allá de su rápida resolución, vuelve a encender una señal de alerta sobre la participación de menores en hechos delictivos, una problemática que desde hace tiempo preocupa tanto a vecinos como a autoridades. El hecho se suma a una serie de situaciones recientes que reflejan la creciente presencia de jóvenes en delitos contra la propiedad.
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