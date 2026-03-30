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De un robo armado a un allanamiento con cocaína y municiones en Berisso
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Un robo que tuvo como víctima a una comerciante de Berisso derivó en un operativo policial que terminó con resultados positivos y el secuestro de distintos elementos de interés para la causa. Todo se enmarca en una investigación por un hecho ocurrido el pasado 20 de marzo en la zona de 128 y 32, donde la víctima denunció haber sido blanco de un intento de asalto agravado por el uso de arma de fuego.
A partir de ese episodio, se inició una pesquisa encabezada por efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación Departamental de Seguridad de Berisso junto con personal de la comisaría Tercera. Con el avance de la causa, se logró reunir información clave que permitió solicitar una orden de registro domiciliario.
La medida judicial fue autorizada en el marco de la causa y tuvo como objetivo una vivienda ubicada en La Plata. Durante el allanamiento, se procedió a la aprehensión de un sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.
En el lugar se hallaron 16,6 gramos de cocaína, recortes de nylon -habitualmente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes- y una balanza de precisión. A su vez, también se encontraron dos cargadores de pistola y seis cartuchos intactos.
El procedimiento permitió además el secuestro de documentación vinculada a un motovehículo de 150 cilindradas, elemento que también será analizado en el marco de la investigación para determinar su posible relación con el hecho.
La causa principal quedó en manos de la UFI N°6, mientras que la situación vinculada a la tenencia de estupefacientes es investigada por la UFI N°18.
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