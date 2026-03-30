Guardia alta: hay árbitros para San Lorenzo vs Estudiantes y Gimnasia vs Huracán por la fecha 13

30 de Marzo de 2026 | 20:27

Este lunes, la Liga Profesional anunció la programación de la fecha 13 del Torneo Apertura. Estudiantes visitará a San Lorenzo el viernes por la tarde, mientras que el domingo por la tarde Gimnasia recibirá a Huracán en el Bosque.  

Fecha 13

Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita

Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato

17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Bruno Amiconi
AVAR: Mariana De Almeida

20.30 Talleres – Boca – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Ernesto Callegari

Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Agustin Vegetti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba

17.15 Unión – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Luis Martinez
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Belén Bevilacqua

19.30 San Lorenzo – Estudiantes – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Lucas Germanota

17.30 Independiente – Racing – Interzonal (TNT Sports/ ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hector Paletta
AVAR: Nelson Sosa

Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez

18.00 River – Belgrano – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlotta

20.30 Central Córdoba – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib

Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Javier Mihura

21.15 Instituto – Defensa y Justicia – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mauro Ramos Errasti

