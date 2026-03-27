Violencia en el ámbito sanitario: el modelo de FEMEBA que se proyecta en Iberoamérica

Más de la mitad de los médicos en Iberoamérica sufrió al menos un episodio de violencia durante 2025. El dato surge de un estudio cuantitativo liderado por la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y replicado en Paraguay, Uruguay y España, con la participación de cerca de 2.000 profesionales.

De acuerdo con los resultados, el 53% de los encuestados reportó al menos un episodio de violencia en el último año. El estudio también permitió identificar factores de riesgo. Se observó una asociación estadística entre la percepción de deterioro en la relación médico-paciente —marcada por estrés, presión y pérdida de entusiasmo— y una mayor probabilidad de sufrir agresiones. Siete de cada diez episodios tuvieron como principal víctima a mujeres, lo que incorpora una dimensión de género al análisis.

En el 26% de los casos, la agresión fue ejercida por un grupo y no por una sola persona; en el 34% de los episodios, el agresor era previamente conocido por el profesional. La mayor exposición se registró entre quienes realizan guardias activas: cerca del 45% de este grupo reportó situaciones de violencia, un dato clave para focalizar acciones preventivas.

“El relevamiento confirma que no se trata de episodios aislados, sino de una problemática estructural que requiere respuestas institucionales sostenidas en el tiempo”, señaló el doctor Ignacio Elliff, médico cardiólogo y coordinador del Programa de Prevención y Abordaje de la Violencia Sanitaria Externa de FEMEBA.

Otro hallazgo relevante es que solo una proporción reducida de los profesionales agredidos inició acciones formales o buscó apoyo institucional, lo que evidencia debilidades en los circuitos de contención del sistema de salud y, al mismo tiempo, una oportunidad de mejora.

En la primera medición realizada por el Observatorio de Violencia de FEMEBA, en 2016, el 57,8% de los médicos había sufrido algún hecho violento a lo largo de su carrera. Las evaluaciones posteriores registraron una incidencia anual del 35,9% en 2018, 27,5% en 2020 y 35,1% en 2022, lo que confirma que la problemática no logró reducirse de manera sostenida.

Desde hace casi una década, FEMEBA desarrolla un modelo integral que combina asistencia legal y psicológica, disponibilidad permanente, red territorial de referentes y programas de capacitación con simulaciones presenciales. “Tenemos más de 160 referentes de violencia distribuidos en 121 localidades de la provincia de Buenos Aires”, subrayó Elliff.

El abordaje integral incluye un equipo legal, coordinado por la doctora Carla Herrera, que orienta a las víctimas en los pasos institucionales y jurídicos a seguir, y un equipo de salud mental, a cargo de la licenciada Florencia Innamorato, que brinda contención psicológica frente a las consecuencias emocionales de la violencia, entre ellas el estrés postraumático, la ansiedad o el uso de psicofármacos, efectos que han sido ampliamente documentados en la literatura internacional.

Además, remarcó que “la experiencia fue presentada en encuentros de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL) realizado en la sede de la Organización Médica Colegial de España (OMC), que concluyó con la Declaración de Madrid y tuvo a la violencia sanitaria como eje central. Estos espacios consolidaron la relevancia internacional del programa y le otorgaron un fuerte respaldo institucional.

En particular, la recepción de la comitiva —días previos al encuentro en Madrid— por el papa León XIV, en una audiencia privada en el Vaticano, jerarquizó la presencia de las organizaciones médicas iberoamericanas en la agenda internacional. En ese marco, el Sumo Pontífice se refirió a los desafíos de la medicina actual y al valor insustituible del vínculo humano entre médico y paciente frente al avance de las tecnologías y los algoritmos, un mensaje de alto valor simbólico para la comunidad médica de la región.

