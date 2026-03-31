Tensión en Jerusalén por veto a misa clave

El Vaticano expresó su “pesar” ante Israel por el “desafortunado” veto que impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. El reclamo fue transmitido al embajador israelí Yaron Sideman durante un encuentro encabezado por el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

El episodio generó fuerte repercusión internacional rechazos variados, ya que el religioso había respetado las restricciones de seguridad vigentes que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán. Ante la controversia, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió revertir la medida y habilitar el acceso.

Finalmente, el Patriarcado Latino confirmó que la situación fue normalizada y que las celebraciones de Semana Santa podrán realizarse con garantías, tras un acuerdo con las autoridades locales que busca equilibrar seguridad y libertad de culto.