EE UU reabrió su embajada en Caracas luego de siete años

La Embajada de Estados Unidos en Caracas / AP - archivo

La embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó ayer sus operaciones, tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas, en un paso clave hacia la normalización bilateral.

Hasta ahora, la actividad se coordinaba desde Bogotá, pero la reapertura marca el regreso formal de la presencia estadounidense en territorio venezolano.

La misión es encabezada por la diplomática Laura Dogu, quien llegó en enero para preparar la sede junto a su equipo. Washington destacó que este movimiento forma parte de un plan en tres fases impulsado por el gobierno de Donald Trump, que apunta a estabilizar la economía, atraer inversiones y avanzar hacia una transición política en el país caribeño.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que esta nueva etapa busca generar condiciones de estabilidad y reactivar los negocios, en especial en el sector energético.

En paralelo, Venezuela también retomó el control de su embajada en Washington, en un gesto recíproco que refuerza el acercamiento tras años de tensiones.