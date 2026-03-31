Nuevo cruce entre Nación y Provincia por faltante de vacunas contra la gripe

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Desde la cartera sanitaria nacional salieron a responder el reclamo formal que hizo el ministerio de Salud bonaerense
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Después que el ministerio de Salud bonaerense formalizara un reclamo al Gobierno nacional por las demoras en la provisión de vacunas, desde Nación salieron a responder que si bien hay demoras debido a problemas logísticos internacionales y a demoras en envíos de organismos como la Organización Panamericana de la Salud, la entrega de la de la gripe se "viene cumpliendo con el cronograma de entregas acordado con todas las jurisdicciones".
A través de un comunicado difundido luego de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), al que asistieron los titulares de las carteras sanitarias provinciales, desde el ministerio de Salud de la Nación indicaron que se "viene cumpliendo con el cronograma de entregas acordado con todas las jurisdicciones y que, ante una mayor demanda de la población, se están reforzando los envíos para garantizar la disponibilidad de dosis en todo el país".
“El avance de las coberturas de vacunación antigripal superó en las primeras semanas los indicadores de la temporada anterior y ratifica que el adelantamiento de la campaña que anunciamos en el pasado COFESA fue una decisión acertada”, destacó Lugones. En la primera semana, solo en la vacunación del personal de salud se registró un aumento del 21% respecto al mismo período de 2025. En este contexto, el ministro Mario Lugones solicitó a las provincias reforzar la notificación oportuna de las dosis aplicadas para mejorar el seguimiento de las coberturas y del stock disponible en cada jurisdicción.
Desde Provincia se emitió un documento que expresa que “en la provincia de Buenos Aires se registra una disponibilidad insuficiente de algunas vacunas, debido a la falta de entregas desde el ministerio de Salud de la Nación, que pueden ocasionar faltantes en los vacunatorios en el mes de abril”, lo que generó la respuesta de Nación.
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