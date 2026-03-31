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Policiales |Terrible asalto a una jubilada de 96 años

La inseguridad volvió a golpear en Barrio Norte

La inseguridad volvió a golpear en Barrio Norte
31 de Marzo de 2026 | 03:30
Edición impresa

Un violento robo conmocionó a La Plata durante la mañana de ayer, cuando al menos dos delincuentes irrumpieron en una vivienda de la calle 36 entre 8 y 9, donde redujeron a sus ocupantes, entre ellos una mujer de 96 años.

Al llegar al lugar personal del Comando de Patrulla, los efectivos encontraron a la propietaria del inmueble, quien había logrado salir de la casa para pedir ayuda.

Según su testimonio, dos hombres ingresaron al domicilio y maniataron tanto a ella como a otras personas que se encontraban en la vivienda. Al ingresar los policías, constataron un importante desorden en el interior y signos de violencia compatibles con el robo.

En el fondo de la propiedad, en un sector con patio y pileta, hallaron a dos trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento, quienes también habían sido reducidos por los delincuentes durante el asalto.

Durante la inspección, se encontró una alarma vecinal que, de acuerdo a la víctima, le fue arrancada del cuello por uno de los autores y descartada en el lugar. El dispositivo fue secuestrado como elemento de interés para la investigación.

Afortunadamente, ninguna de las víctimas requirió asistencia médica, aunque el episodio generó un fuerte impacto por la violencia ejercida. Los ladrones habrían escapado con dinero y otros objetos.

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