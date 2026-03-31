La viuda de Pablo Escobar y Chicho Serna, sobreseídos

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El titular del Juzgado Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, declaró la nulidad de la causa por lavado de activos contra la viuda de Pablo Escobar, María Isabel Santos Caballero; su hijo, Juan Sebastián Marroquín Santos; y el ex jugador de Boca Mauricio Chicho Serna, quienes fueron sobreseídos.
El caso había sido elevado a juicio en junio de 2020 por el juez federal de Morón Néstor Barral por considerar que existió una asociación criminal de carácter internacional en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras de tráfico ilegal de drogas, con enclave en la Colombia, Estados Unidos y la Argentina, y que tenía como líder detenido al narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos y al abogado Mateo Corvo Dolcet.
Según el fallo de De Giorgi, el fiscal Sebastián Basso y los fiscales de la PROCUNAR viajaron a Estados Unidos para indagar a Piedrahita Ceballos, bajo la figura del “arrepentido”, pero esa entrevista careció de formalidad esencial y autorización internacional.
El magistrado anuló el pacto de colaboración mediante el cual Piedrahita entregó acciones de empresas en el territorio nacional por la suma de 4 millones de dólares.
En noviembre de 2005, María Isabel Santos Caballero, la viuda de quien fuera considerado el mayor narcotraficante del mundo, fue sobreseída junto a su familia en una causa en la que fueron investigados por el mismo delito.
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