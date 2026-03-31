La abogada retenida en Brasil, cerca del regreso

Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, podrá regresar a la Argentina tras permanecer más de dos meses y medio retenida en Río de Janeiro, después de un incidente con los empleados de un bar, con los que cruzó insultos y gestos.

De acuerdo a fuentes del caso, la Justicia local finalmente hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la defensa de la imputada, que deberá pagar una caución equivalente a 60 salarios mínimos para poder dejar el vecino país, lo que representaría unos 20 mil dólares aproximadamente.

La otra condición que le puso la Justicia brasileña a Páez para poder hacer efectiva su salida es mantener actualizado su domicilio residencial y todos sus datos de contacto.

De acuerdo al fallo, si la abogada santiagueña cumple con estas dos condiciones, se le retirará su tobillera electrónica, recuperará su pasaporte y podrá regresar a su Santiago del Estero natal.

La resolución, firmada por el camarista Luciano Silva Barreto, de la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, revirtió la postura del magistrado de primera instancia, Guilherme Schilling Pollo Duarte, que había intentado mantener a la abogada santiagueña bajo vigilancia estricta en territorio brasileño.