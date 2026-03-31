Atravesada por el dolor, una madre pide justicia

Por una tragedia evitable en una casaquinta de Los Hornos, la mamá de un menor de 3 años presentó una denuncia dirigida contra un fiscal y dos juezas, a quienes les achaca un “presunto mal desempeño en sus funciones y negligencia grave”, ya que no ha logrado que le autoricen como válida una prueba que considera clave para determinar responsabilidades penales en el suceso que terminó con la vida de su hijo.

El hecho, como este diario anunció en una publicación anterior, ocurrió el 26 de febrero de 2023 en una vivienda de 153 entre 68 y 69, donde Killian Natanael Omar Faruolo Casas murió ahogado.

En el lugar había una reunión donde se encontraban varios adultos, entre familiares y amigos.

La acción legal de Sara Casas apunta contra el Fiscal General de La Plata, Héctor Ernesto Vogliolo, y dos juezas de la Sala I de la Cámara de Apelación.

La madre del menor criticó duramente la gestión del Ministerio Público Fiscal, que descartó investigar a los demás adultos presentes y elevó la causa a juicio únicamente respecto a la abuela del niño por homicidio culposo.

La denuncia de la madre, que cuenta con el patrocinio de Ignacio Fernández Camillo, afirma que las magistradas de la instancia de alzada clausuraron la posibilidad de revisión judicial de la negativa a incorporar el video como elemento de cargo y lo hicieron mediante un rigorismo formal manifiesto.

Es que le recriminan una notificación en un domicilio electrónico de su letrado para darle por caído un par de recursos, cuando en su domicilio real no recibió comunicación alguna. “Se priorizó una visión restrictiva del trámite procesal por sobre la necesidad de garantizar el esclarecimiento de un hecho de extrema gravedad”, cerró.