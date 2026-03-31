Atravesada por el dolor, una madre pide justicia

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local
Horror en una escuela: un alumno mató a otro de un escopetazo
Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril
Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil
Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei
La Corte se mostró unida al presentar los cambios para la selección de jueces
Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés
Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo
Un juez suspende parte de la reforma laboral, a pedido de la CGT
Alta adhesión en el primer día de huelga de los docentes universitarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tiene un video clave del caso, pero no logró que lo tomen como prueba válida por un rigorismo. Denunció a tres funcionarios
Por una tragedia evitable en una casaquinta de Los Hornos, la mamá de un menor de 3 años presentó una denuncia dirigida contra un fiscal y dos juezas, a quienes les achaca un “presunto mal desempeño en sus funciones y negligencia grave”, ya que no ha logrado que le autoricen como válida una prueba que considera clave para determinar responsabilidades penales en el suceso que terminó con la vida de su hijo.
El hecho, como este diario anunció en una publicación anterior, ocurrió el 26 de febrero de 2023 en una vivienda de 153 entre 68 y 69, donde Killian Natanael Omar Faruolo Casas murió ahogado.
En el lugar había una reunión donde se encontraban varios adultos, entre familiares y amigos.
La acción legal de Sara Casas apunta contra el Fiscal General de La Plata, Héctor Ernesto Vogliolo, y dos juezas de la Sala I de la Cámara de Apelación.
La madre del menor criticó duramente la gestión del Ministerio Público Fiscal, que descartó investigar a los demás adultos presentes y elevó la causa a juicio únicamente respecto a la abuela del niño por homicidio culposo.
La denuncia de la madre, que cuenta con el patrocinio de Ignacio Fernández Camillo, afirma que las magistradas de la instancia de alzada clausuraron la posibilidad de revisión judicial de la negativa a incorporar el video como elemento de cargo y lo hicieron mediante un rigorismo formal manifiesto.
LE PUEDE INTERESAR
La abogada retenida en Brasil, cerca del regreso
LE PUEDE INTERESAR
Más miedo en Arana por un nuevo golpe delictivo
Es que le recriminan una notificación en un domicilio electrónico de su letrado para darle por caído un par de recursos, cuando en su domicilio real no recibió comunicación alguna. “Se priorizó una visión restrictiva del trámite procesal por sobre la necesidad de garantizar el esclarecimiento de un hecho de extrema gravedad”, cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí