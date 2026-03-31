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Policiales |Incendio fatal en Palermo

El fiscal quiere prisión efectiva para Pettinato

Requirió 4 años y 7 meses de prisión al considerarlo culpable del hecho, en el que un médico amigo perdió la vida

El fiscal quiere prisión efectiva para Pettinato

Felipe Pettinato en su peor hora. Con un pedido de cárcel efectiva/web

31 de Marzo de 2026 | 03:36
Edición impresa

En el marco del juicio que lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 14 de la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal Fernando Klappenbach solicitó una pena de cuatro años y siete meses de prisión para Felipe Pettinato. Lo consideró responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real con abuso sexual simple, causa por la que ya había sido condenado previamente en San Isidro.

Durante su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no puede afirmarse que Pettinato haya abandonado a su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo, quien murió en el incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Palermo. En ese sentido, planteó que, si bien sus acciones no lograron evitar el desenlace fatal, existieron intentos de auxilio en medio de una situación de shock.

“Sus acciones no fueron eficaces, pero no puede decirse que no hizo nada”, explicó el fiscal ante el tribunal, mientras el acusado seguía la audiencia -vestido con camisa blanca y tomando mate por momentos- junto a la madre de la víctima, que participó de manera remota.

Para Klappenbach, quedó acreditado que Pettinato fue quien originó el fuego que derivó en el incendio, aunque descartó que haya existido intención de matar. En cambio, encuadró su conducta dentro de un accionar negligente e imprudente.

La postura del fiscal contrasta con la de la querella. Días atrás, el abogado de la familia de la víctima había pedido una condena de 15 años de prisión y cuestionó duramente la actitud del imputado tras el hecho, señalando la falta de contacto o gestos hacia los allegados de quien consideraba su amigo y médico.

Pettinato, de 32 años, llegó a juicio acusado originalmente de estrago doloso seguido de muerte, una figura más grave que finalmente no fue sostenida por la fiscalía al considerar que no se probó la intencionalidad.

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Entre los argumentos, Klappenbach mencionó indicios que podrían dar cuenta de un intento de asistencia a la víctima, como la posición en la que fue hallado el sillón donde se encontraba Rodrigo. También destacó testimonios de vecinos del edificio de la calle Aguilar al 2300, quienes señalaron que el imputado intentó utilizar matafuegos para controlar el fuego, aunque de manera ineficaz.

“Podrá haber actuado mal o con torpeza, pero eso no significa que no haya intentado ayudar”, resumió el fiscal.

En la próxima etapa del proceso será el turno de los alegatos de la defensa. Luego, el tribunal dará a conocer la fecha en la que se dictará el veredicto.

 

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