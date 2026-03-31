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Policiales |Profunda consternación

Dolor, silencio y velas en el colegio de los disparos

Decenas de manifestantes recordaron al adolescente asesinado en el establecimiento. Otros dos alumnos siguen internados

Dolor, silencio y velas en el colegio de los disparos
31 de Marzo de 2026 | 03:37
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Una profunda muestra de dolor y conmoción se vivió anoche en San Cristóbal, donde vecinos y alumnos de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” se congregaron frente al establecimiento tras el brutal ataque que terminó con la vida de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó a otros adolescentes heridos: dos de ellos continúan internados “estables”.

La manifestación comenzó cerca de las 20, en un clima de absoluto respeto y silencio. Con velas encendidas y globos blancos, la comunidad se acercó al colegio para rendir homenaje a la víctima y acompañar a su familia en medio de una tragedia que golpeó a todos por igual. El impacto del hecho es profundo en una ciudad donde, según coinciden los propios vecinos, “todos se conocen”. Esa cercanía hizo que el dolor se sintiera aún más fuerte.

“Muy triste por todo lo que pasó, somos todos conocidos acá y lamentamos mucho”, expresó una mujer que tiene a su nieto asistiendo al nivel terciario del mismo establecimiento. Además, contó que conocía a Ian, lo que volvió aún más desgarradora la situación.

La escena, cargada de emoción, reflejó el desconcierto de toda una comunidad que intenta procesar lo ocurrido.

El silencio predominó durante gran parte de la jornada, interrumpido solo por algunos abrazos y gestos de contención entre quienes se acercaron a compartir el duelo.

El crimen, ocurrido dentro del ámbito escolar, dejó una huella imborrable y reavivó la preocupación por la violencia entre jóvenes. Mientras avanza la investigación para esclarecer los detalles del ataque, en San Cristóbal el foco está puesto en el acompañamiento y en el pedido de justicia.

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La imagen de las velas encendidas frente a la escuela resume el sentimiento colectivo: dolor, incredulidad y la necesidad de unirse para atravesar uno de los momentos más difíciles que recuerde la localidad.

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, habló en conferencia de prensa junto con otras autoridades provinciales y confirmó que el adolescente que fue armado a la escuela y mató a un menor, “no registra antecedentes en el sistema educativo”.

“Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones que ya estamos trabajando. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad”, manifestó Goity, quien además expuso que “no existen antecedentes de casos así en la provincia”.

En la conferencia también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expresó sus condolencias y puso a disposición todas las áreas del Gobierno provincial para la Ciudad: “Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida”.

 

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